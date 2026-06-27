Vb 2026: Uruguay–Spanyolország 0–0

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ

H-CSOPORT

Uruguay–Spanyolország 0–0 – élőben az NSO-n!

Guadalajara. Guadalajara Stadion. Vezeti: Ismail Elfath (amerikai)

Uruguay: Muslera – G. Varela, S. Cáceres, Olivera, Sanabria – Ugarte – Canobbio, Bentancur, Valverde, M. Araújo – D. Núnez. Szövetségi kapitány: Marcelo Bielsa.

A kispadon: Mele, Rochet (kapusok), R. Aguirre, R. Araújo, S. Bueno, De Arrascaeta, De la Cruz, S. Giménez, E. Martínez, Pellistri, Piquerez, B. Rodríguez, Vina, Vinas, Zalazar.

Spanyolország: U. Simón – Llorrente, Cubarsí, Laporte, Cucurella – Merino, Rodri, Pedri – Yamal, Oyarzabal, Banea. Szövetségi kapitány: Luis de la Fuente.

A kispadon: J. García, Raya (kapusok), E. García, Gavi, Grimaldo, B. Iglesias, V. Múnoz, Olmo, Pino, Porro, Pubill, F. Ruiz, F. Torres, N. Williams, Zubimendi.

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A SPANYOL VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 1 David Raya (Arsenal – Anglia), 13 Joan García (FC Barcelona), 23 Unai Simón (Athletic Bilbao)

Védők: 3 Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen – Németország), 14 Aymeric Laporte (Athletic Bilbao), 4 Eric García (FC Barcelona), 24 Marc Cucurella (Chelsea FC – Anglia), 2 Marc Pubill (Atlético Madrid), 5 Marcos Llorente (Atlético Madrid), 22 Pau Cubarsí (FC Barcelona), 12 Pedro Porro (Tottenham Hotspur – Anglia)

Középpályások: 15 Álex Baena (Atlético Madrid), 8 Fabián Ruiz (PSG – Franciaország), 9 Gavi (FC Barcelona), 18 Martín Zubimendi (Arsenal – Anglia), 6 Mikel Merino (Arsenal – Anglia), 20 Pedri (FC Barcelona), 16 Rodri (Manchester City – Anglia)

Támadók: 26 Borja Iglesias (Celta Vigo), 10 Dani Olmo (FC Barcelona), 7 Ferran Torres (FC Barcelona), 19 Lamine Yamal (FC Barcelona), 21 Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), 17 Nico Williams (Athletic Bilbao), 11 Yéremy Pino (Crystal Palace – Anglia), 25 Víctor Munoz (Osasuna)

Szövetségi kapitány: Luis de la Fuente

AZ URUGUAYI VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 23 Fernando Muslera (Estudiantes – Argentína), 1 Sergio Rochet (Internacional –Brazília), 12 Santiago Mele (Monterrey – Mexikó)

Védők: 2 José María Giménez (Atlético Madrid – Spanyolország), 17 Matías Vina (River Plate – Argentína), 16 Mathías Olivera (Napoli – Olaszország), 13 Guillermo Varela (Flamengo – Brazília), 4 Ronald Araújo (FC Barcelona – Spanyolország), 3 Sebastián Cáceres (Club América – Mexikó), 22 Joaquín Piquerez (Palmeiras – Brazília), 24 Santiago Bueno (Wolverhampton Wanderers – Anglia)

Középpályások: 6 Rodrigo Bentancur (Tottenham Hotspur – Anglia), 8 Federico Valverde (Real Madrid – Spanyolország), 10 Giorgian de Arrascaeta (Flamengo – Brazília), 11 Facundo Pellistri (Panathinaikosz – Görögország), 5 Manuel Ugarte (Manchester United – Anglia), 7 Nicolás de la Cruz (Flamengo – Brazília), 18 Brian Rodríguez (Club América – Mexikó), 20 Maximiliano Araújo (Sporting CP – Portugália), 14 Agustín Canobbio (Fluminense – Brazília), 15 Emiliano Martínez (Palmeiras – Brazília), 26 Rodrigo Zalazar (Sporting Braga – Portugália), 25 Juan Manuel Sanabria (Real Salt Lake – Egyesült Államok)

Támadók: 9 Darwin Núnez (Al-Hilal – Szaúd-Arábia), 21 Federico Vinas (Real Oviedo – Spanyolország), 19 Rodrigo Aguirre (Tigres – Mexikó)

Szövetségi kapitány: Marcelo Bielsa (argentin)