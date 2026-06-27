„Nem én döntöttem így, ő akart lejönni” – Muslera lecseréléséről Bielsa

„Hát, úgy tűnik, nem sikerült kihoznom a maximumot a keretből, a játékosaimból” – értékelt röviden a kiesést követően Marcelo Bielsa szövetségi kapitány, aki már a meccs előtt és alatt is rengeteg kritikát kapott, utóbbit főleg cseréi miatt. Reagált ezekre is.

„Nem beszéltem Fernando Muslerával, de nem én döntöttem így, hanem ő. Azt mondta, nem jön ki a második félidőre. Ami Fede Valverdét illeti, azért cseréltem le, mert szerettem volna, hogy többet támadjunk, több támadójátékost akartam a pályán tudni” – mondta a kapitány, akit könnyen lehet, hogy nemsokára menesztenek. Az egyik meccs utáni interjú során egyébként annyira elvesztette fejét, hogy ráüvöltött a riporterre.

Nyilatkozott az uruguayi–spanyol (0–1) meccset követően a legjobbnak választott, győztes gólt szerző Álex Baena is.

„Tudtuk, hogy kemény meccs lesz, hiszen Uruguay az életéért harcolt. Nem ma hoztuk a legjobb formánkat, de odatettük magunkat, szerintem ez látszott. Azt hiszem, ez volt pályafutásom eddigi legfontosabb találata, örülök, hogy csoportgyőzelmet ért. Ami Muslerát illeti, hibázott a gólnál, de ez benne van. Átérzem a helyzetét, ölelem, mert ez nehéz. A végén kicsit elszabadultak az indulatok, de ez is része a futballnak, előfordul, egyébként nem volt durva mérkőzés, nem volt az uruguayiakban sem rossz szándék.”

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ

H-CSOPORT

Uruguay–Spanyolország 0–1 (0–0)

Guadalajara. Guadalajara Stadion. 45 065 néző. Vezette: Ismail Elfath (amerikai)

Uruguay: Muslera (Rochet, a szünetben) – G. Varela, S. Cáceres, Olivera, Sanabria (B. Rodríguez, 70.) – Ugarte (de La Cruz, 45.) – Canobbio, Bentancur, Valverde (Vinas, 57.), M. Araújo – D. Núnez. Szövetségi kapitány: Marcelo Bielsa.

Spanyolország: U. Simón – Llorrente, Cubarsí, Laporte, Cucurella – Merino (Olmo, 60.), Rodri, Pedri (F. Ruiz, 60.) – Yamal (N. Williams, 76.), Oyarzabal (F. Torres, 76.), Banea (Pino, 60.). Szövetségi kapitány: Luis de la Fuente.

Kiálltva: Canobbio (90+5., Uruguay)

Gólszerző: Baena (42.)

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ

H-CSOPORT

ZÖLD-FOKI-SZIGETEK–SZAÚD-ARÁBIA 0–0

Houston. Houston Stadion. 68 278 néző. Vezette: Francois Letexier (francia)

Zöld-foki-szigetek: Vozinha – W. Pina (S. Moreira, 90+4.), R. Lópes, Borges, Joao Paulo – K. Pina – R. Mendes (G. Rodrigues, 71.), D. Duarte, J. Monteiro (L. Duarte, 71.), W. Semedo (H. Varela, 61.) – D. Livramento (N. Da Costa, 61.). Szövetségi kapitány: Pedro Leitao Brito.

A kispadon: C. Dos Santos, Rosa (kapusok), Benchimol, J. Cabral, L. Costa, N. Da Costa, L. Duarte, S. Moreira, K. Pires, G. Rodrigues, Y. Semedo, Stopira, H. Varela.

Szaúd-Arábia: al-Ovaisz – Abdulhamid, al-Amri, Tambakti (Ladzsami, 33.), Busal (al-Harbi, 82.) – Mandas, N. al-Davszari, al-Haibari (al-Dzsuvajr, a szünetben), Sz. al-Davszari (al-Samat, 66.) – Kanno, al-Buraikan. Szövetségi kapitány: Jorgosz Donisz.

A kispadon: al-Akidi, al-Kasszar (kapusok), al-Samat, al-Gannam, al-Hamdan, al-Harbi, al-Dzsohani, al-Dzsuvajr, al-Sehri, al-Hedzsi, Kades, Ladzsami, Madzsrasi, Takri, Jahja.