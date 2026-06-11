Hugo Broos szerint a teher a házigazda vállát nyomja, Dél-Afrika készen áll a rajtra

Dél-Afrika válogatottja nagy hangsúlyt fordított arra, hogy a lehető legjobban modellezze felkészülése során, milyen körülmények között kell majd játszania Mexikóvárosban: a közeli Pachucában edzőtáborozik. A csapat azért tréningezik a Hidalgo államban található városban, mert az országfővárosához hasonlóan edzőközpontja is jócskán kétezer méteres tengerszint feletti magasságon fekszik, a játékosok tehát hozzászokhattak a helyi időjárási és légköri viszonyokhoz.

A Bafana Bafana szerdán helyi idő szerint fél négy körül érkezett meg Mexikóvárosba, a felmatricázott csapatbuszt a biztonsági előírásoknak megfelelően mindvégig rendőrautók tucatja kísérte. És ha már protokoll: Hugo Bross szövetségi kapitány a csütörtöki nyitómérkőzés előtt az újságírók rendelkezésére állt.

„Mexikó a csoport legerősebb csapata, szóval rendkívül nehéz mérkőzésre számítunk – mondta a 74 éves belga tréner. – Mindenesetre készen állunk, és a pálya minden egyes négyzetméteréért meg fogunk küzdeni. Hogy ez mire lesz elég, azt csak a kilencven perc elteltével tudjuk meg."

A szakember kitért a nyitómérkőzés helyszínére, az Azteca Stadion hangulatára is.

„Pompás stadion, amely nyolcvanötezer néző befogadására alkalmas. Ennek kapcsán a játékosoknak csak annyit mondtam, hogy a nyolcvanötezer mexikói szurkoló nem játszik majd a pályán. Ha nem hagyjuk, hogy a zaj túl nagy hatással legyen ránk, remek mérkőzést vívhatunk. Hallottam, hogy mindössze hét százalék esélyt adnak nekünk. Emiatt nem érzünk nyomást, a teher inkább az ellenfelünk vállát nyomja. Mi elvégeztük a munkát, felkészültünk, és csak arra koncentrálunk, hogy sikerrel vegyük a meccset. Játékosként negyven évvel ezelőtt, az ezerkilencszáznyolcvanhatos vb-n megtapasztaltam, milyen a magaslathoz alkalmazkodni. A mostani pachucai tartózkodásunk nagyszerű volt, minden segítséget megkaptunk, amire szükségünk volt. A csütörtöki lesz a tizenegyedik napunk Mexikóban, ezért nem gondolom, hogy problémáink lesznek.”

A kapitány végül a három országban megrendezett világbajnokság logisztikai kihívásairól is szót ejtett.

„Túl soknak érzem, hogy ennyi válogatott három különböző országban szerepeljen. Nekünk Atlantába kell utaznunk, és ha továbbjutunk a csoportból, talán Los Angeles következik. Ez kimerítő, de így szervezték meg a tornát, alkalmazkodnunk kell hozzá.”

Június 11., csütörtök, 21.00

Mexikóváros, Azték Stadion Mexikó–Dél-Afrika Június 12., péntek, 4.00

Guadalajara, Guadalajara Stadion Dél-Korea–Csehország Június 18., csütörtök, 18.00

Atlanta, Atlanta Stadion Csehország–Dél-Afrika Június 19., péntek, 3.00

Guadalajara, Guadalajara Stadion Mexikó–Dél-Korea Június 25., csütörtök, 3.00

Mexikóváros, Azték Stadion Csehország–Mexikó Június 25., csütörtök, 3.00

Monterrey, Monterrey Stadion Dél-Afrika–Dél-Korea A-csoport

A DÉL-AFRIKAI VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 16 Sipho Chaine (Orlando Pirates), 22 Ricardo Goss (Siwelele FC), 1 Ronwen Williams (Mamelodi Sundowns)

Védők: 26 Bradley Cross (Kaizer Chiefs), 18 Samukele Kabini (Molde FK – Norvégia), 24 Olwethu Makhanya (Philadelphia Union – Egyesült Államok), 2 Thabang Matuludi (Polokwane City), 14 Mbekezeli Mbokazi (Chicago Fire – Egyesült Államok), 6 Aubrey Modiba (Mamelodi Sundowns), 20 Khuliso Mudau (Mamelodi Sundowns), 3 Khulumani Ndamane (Mamelodi Sundowns), 21 Ime Okon (Hannover 96 – Németország), 19 Nkosinathi Sibisi (Orlando Pirates)

Középpályások: 23 Jayden Adams (Mamelodi Sundowns), 5 Thalente Mbatha (Orlando Pirates), 4 Teboho Mokoena (Mamelodi Sundowns), 13 Sphephelo Sithole (CD Tondela – Portugália), 11 Themba Zwane (Mamelodi Sundowns)

Támadók: 7 Oswin Appollis (Orlando Pirates), 9 Lyle Foster (Burnley – Anglia), 17 Evidence Makgopa (Orlando Pirates), 12 Thapelo Maseko (AEL Limassol – Ciprus), 10 Relebohile Mofokeng (Orlando Pirates), 8 Tshepang Moremi (Orlando Pirates), 25 Kamogelo Sebelebele (Orlando Pirates), 15 Iqraam Rayners (Mamelodi Sundowns)

Szövetségi kapitány: Hugo Broos (belga)