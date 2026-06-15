Nemzeti Sportrádió

A két legfiatalabb csapat csatáját az afrikaiak nyerték – statisztikák az Elefántcsontpart–Ecuador meccsről

B. A. P.B. A. P.
2026.06.15. 04:52
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foci vb 2026 Ecuador Elefántcsontpart
Foci vb 2026
2 órája

Diallo késői gólja keserű ecuadori jubileumot hozott – statisztikák

A MU sztárja a torna harmadik legkésőbbi góljával tett pontot a dél-amerikaiak 21 hónapos veretlen szériájára.

 

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