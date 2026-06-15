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A két legfiatalabb csapat csatáját az afrikaiak nyerték – statisztikák az Elefántcsontpart–Ecuador meccsről
B. A. P.
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2026.06.15. 04:52
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Címkék
foci vb 2026
Ecuador
Elefántcsontpart
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foci vb 2026
Ecuador
Elefántcsontpart
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