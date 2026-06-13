Nemzeti Sportrádió

„A futballt túszul ejtették” – Jürgen Klopp ismét kritizálta a világbajnokságot

B. A. P.B. A. P.
2026.06.13. 19:10
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Jürgen Klopp (Fotó: Getty Images)
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A Dortmund és a Liverpool egykori mestere, Jürgen Klopp újfent kritizálta a labdarúgó-világbajnokságot. A német szakember nem rajong az észak-amerikai tornán bevezetett szünetekért, és élesen bírálja a sport kereskedelmi célú kihasználását.

Klopp a nyitó mérkőzésről úgy fogalmazott, „taktikailag vacak volt, egyik csapat sem játszott jól”.

A német ZDF csatornán vendégelemzőként szereplő Klopp most újabb kritikát fogalmazott meg. Még csak négy meccs zajlott le, de a Dortmund és a Liverpool egykori trénere már levonta a konzekvenciákat. 

A találkozókon mindkét félidőben háromperces ivószüneteket tartanak, ami alatt a tévétársaságok reklámokat sugároznak. „A futballt azok a vezetők tartják túszul, akik légkondicionált irodákban dolgoznak”.

Klopp hozzátette: „egy mérkőzésnek úgy kell folynia, mint egy folyónak. Ehelyett gátakat építünk a közepébe, hogy reklámokat lehessen vetíteni, ez veszélyes a játékra nézve.”

Klopp szerint a változásokkal nem maga a futball, hanem az azt körülvevő minden más kap nagyobb jelentőséget. „Régen az esemény a futball körül forgott, ma viszont az a veszély fenyeget, hogy egy kereskedelmi show háttérzenéjévé válik. A futballban nincs helye a közbeiktatott reklámoknak” – idézi a német szakember gondolatait a vi.nl

Foci vb 2026
Tegnap, 11:52

„Egyszerűen vacak volt” – Klopp a nyitó meccsről

Nagyon lehúzták a vb-nyitányt a német szakértők.

 

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