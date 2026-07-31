Roger Schmidt lett a Red Bull globális futballigazgatója – hivatalos

Másfél év után, július 24-én vált el Jürgen Klopp a Red Bulltól, amikor kinevezték Németország szövetségi kapitányának. Egy hét elteltével Roger Schmidt személyében megválasztották utódját a Red Bull globális futballigazgatói pozícióra.

„Nagyon várom ezt az új kihívást, örülök, hogy újra a Red Bull család tagja lehetek. A Red Bull futballportfóliója igazán egyedi, ambiciózus, a fiatal tehetségek nevelésére és a legmagasabb szintű versenyre egyaránt épít, egy világos filozófia mentén. Ez a kombináció teszi számomra igazán érdekessé ezt a lehetőséget. Várom az októberi kezdést, hogy megismerjem azokat, akik a csapataink hátterében tevékenykednek, hogy együtt dolgozhassunk és fejleszthessük ezt a színes portfóliót. Erős alapjaink vannak, hatalmas a potenciál, nagyon várom, hogy segíthessek a Red Bull futballja következő fejezetének formálásában” – nyilatkozta kinevezéséről a Red Bull Salzburg volt vezetőedzője.

Schmidt hosszútávú szerződést kötött a céggel, október 1-jén lép hivatalba.