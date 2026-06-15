A folytatásban: Belgium–Egyiptom, íme, a kezdőcsapatok

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Roadmap for tonight. 📋 #SelectedByPwC #BELEGY pic.twitter.com/HLJcxKun90— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) June 15, 2026
Roadmap for tonight. 📋 #SelectedByPwC #BELEGY pic.twitter.com/HLJcxKun90
Pharaohs Starting XI for Egypt’s first match at the 2026 World Cup 📋🇪🇬#egyptnt#FIFAWORLDCUP pic.twitter.com/FjxuOnY7Wd— Egypt National Team (@EgyptNT_EN) June 15, 2026
Pharaohs Starting XI for Egypt’s first match at the 2026 World Cup 📋🇪🇬#egyptnt#FIFAWORLDCUP pic.twitter.com/FjxuOnY7Wd