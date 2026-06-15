Trossard, De Ketelaere és Doku támad a belgáknál Szalahék ellen – íme, a kezdőcsapatok!
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
G-CSOPORT
BELGIUM–EGYIPTOM – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Seattle, Seattle Stadion, 21 óra (Tv: M4 Sport). Vezeti: Ramon Abatti (brazil)
BELGIUM: Courtois – Meunier, Ngoy, Mechele, Castagne – Tielemans, A. Onana, De Bruyne – Trossard, De Ketelaere, Doku. Szövetségi kapitány: Rudi Garcia (francia)
A kispadon: Lammens, Penders (kapusok), Debast, Theate, De Cuyper, De Winter, Seys, Witsel, Vanaken, Raskin, Lukaku, Lukébakio, D. Moreira, Saelemaekers, Fernández-Pardo.
EGYIPTOM: Sobeir – Ibrahim, Hani, Fathi, el-Fotuh – Attia, Lasin, Asur, Ziko – Marmus, Szalah . Szövetségi kapitány: Hosszam Hasszan
A kispadon: el-Senavi, Szoliman, M. Ala (kapusok), Abdelmagid, Rabia, Abdelmonem, Hafez, T. Ala, Trézéguet, H. Hasszan, Donga, Adel, Szaber, Zizo, Abdelkarim.
A BELGA VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: 1 Thibaut Courtois (Real Madrid – Spanyolország), 12 Senne Lammens (Manchester United – Anglia), 13 Mike Penders (Strasbourg – Franciaország)
Védők: 2 Zeno Debast (Sporting CP – Portugália), 3 Arthur Theate (Eintracht Frankfurt – Németország), 4 Brandon Mechele (Club Brugge), 5 Maxim De Cuyper (Brighton & Hove Albion – Anglia), 15 Thomas Meunier (Lille – Franciaország), 16 Koni De Winter (AC Milan – Olaszország), 18 Joaquin Seys (Club Brugge), 21 Timothy Castagne (Fulham – Anglia), 25 Nathan Ngoy (Lille – Franciaország)
Középpályások: 6 Axel Witsel (Girona – Spanyolország), 7 Kevin De Bruyne (Napoli – Olaszország), 8 Youri Tielemans (Aston Villa – Anglia), 20 Hans Vanaken (Club Brugge), 23 Nicolas Raskin (Rangers FC – Skócia), 24 Amadou Onana (Aston Villa – Anglia)
Támadók: 9 Romelu Lukaku (Napoli – Olaszország), 10 Leandro Trossard (Arsenal – Anglia), 11 Jérémy Doku (Manchester City – Anglia), 14 Dodi Lukébakio (Benfica – Portugália), 17 Charles De Ketelaere (Atalanta – Olaszország), 19 Diego Moreira (Strasbourg – Franciaország), 22 Alexis Saelemaekers (AC Milan – Olaszország), 26 Matías Fernández-Pardo (Lille – Franciaország),
Szövetségi kapitány: Rudi Garcia (francia)
AZ EGYIPTOMI VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: 1 Mohamed el-Senavi (Al-Ahli SC), 16 El-Mahdi Szoliman (Zamalek), 23 Musztafa Sobeir (Al-Ahli SC), 26 Mohamed Ala (El-Guna)
Védők: 2 Jasszer Ibrahim (Al-Ahli SC), 3 Mohamed Hani (Al-Ahli SC), 4 Hosszam Abdelmagid (Zamalek), 5 Rami Rabia (Al-Ain – Egyesült Arab Emírségek), 6 Mohamed Abdelmonem (Nice – Franciaország), 13 Ahmed el-Fotuh (Zamalek), 14 Hamdi Fathi (Al-Vakra – Katar), 15 Karim Hafez (Pyramids), 24 Tarek Ala (ZED)
Középpályások: 7 „Trézéguet” Mahmud Hasszan (Al-Ahli SC), 8 Emam Asur (Al-Ahli SC), 11 Musztafa Ziko (Pyramids), 12 Haisszem Hasszan (Real Oviedo – Spanyolország), 17 Mohanad Lasin (Pyramids), 18 „Donga” Nabil Emad (Al-Nadzsma – Szaúd Arábia), 19 Marvan Attia (Al-Ahli SC), 20 Ibrahim Adel (FC Nordsjaelland – Dánia), 21 Mahmud Szaber (ZED), 25 „Zizo” Ahmed Szajed (Al-Ahli SC),
Támadók: 9 Hamza Abdelkarim (FC Barcelona – Spanyolország), 10 Mohamed Szalah (Liverpool FC – Anglia), 22 Omar Marmus (Manchester City – Anglia),
Szövetségi kapitány: Hosszam Hasszan