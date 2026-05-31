Vb-2026: mexikói, ecuadori és dél-koreai győzelem felkészülési mérkőzésen

A pasadenai Rose Bowl Stadionban rendezett összecsapást Johan Vásquez döntötte el, aki a 28. percben jobb oldali szöglet után fejelt a kapuba úgy, hogy a labda a jobb kapufáról pattant a hálóba.

Ugyancsak az Egyesült Államokban, a New Jersey-i Harrisonban rendezték Ecuador és Szaúd-Arábia mérkőzését, melyen a dél-amerikai csapat bizonyult jobbnak egy góllal.

Dél-Korea ugyanakkor fölényes győzelmet aratott Trinidad és Tobago válogatottja fölött a Utah állambeli Provóban.

Az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban sorra kerülő vb június 11-én kezdődik.

Mexikó és Dél-Korea az A-csoportban szerepel majd együtt a dél-afrikaiakkal és a csehekkel, Ausztrália a D-ben játszik Paraguayjal, Törökországgal és az Egyesült Államokkal, Ecuador ellenfele az E-ben Németország, Curacao és Elefántcsontpart lesz, Szaúd-Arábia pedig a H-ban a spanyolokkal, az uruguayiakkal és a Zöld-foki-szigetek csapatával mérkőzik meg.

VB-FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

Mexikó–Ausztrália 1–0 (J. Vásquez 28.)

Ecuador–Szaúd-Arábia 2–1 (Porozo 35., A. Valencia 51., ill. Mandas 87.)

Dél-Korea–Trinidad és Tobago 5–0 (Szon Hung Min 40., 43., Cso Ku Szung 65., 77., Hvang Hi Csan 75. – 11-esből)

KÉSŐBB

12.25: Japán–Izland, Tokió

15.00: Svájc–Jordánia, St. Gallen (Tv: Spíler2)

16.00: Csehország–Koszovó, Prága

17.00: Zöld-foki-szigetek–Szerbia, Lisszabon

20.45: Németország–Finnország, Mainz (Tv: Spíler2)

21.30: Egyesült Államok–Szenegál, Charlotte

23.30: Brazília–Panama, Rio de Janeiro