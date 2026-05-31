Vb-2026: mexikói, ecuadori és dél-koreai győzelem felkészülési mérkőzésen

I. SZ., MTII. SZ., MTI
2026.05.31. 10:01
Mexikói gólöröm (Fotó: AFP)
vb 2026 Mexikó Dél-Korea vb-felkészülés Szaúd-Arábia Ausztrália Ecuador
Mexikó labdarúgó-válogatottja 1–0-ra nyert Ausztrália ellen világbajnoki felkészülési mérkőzésen.

A pasadenai Rose Bowl Stadionban rendezett összecsapást Johan Vásquez döntötte el, aki a 28. percben jobb oldali szöglet után fejelt a kapuba úgy, hogy a labda a jobb kapufáról pattant a hálóba.

Ugyancsak az Egyesült Államokban, a New Jersey-i Harrisonban rendezték Ecuador és Szaúd-Arábia mérkőzését, melyen a dél-amerikai csapat bizonyult jobbnak egy góllal.

Dél-Korea ugyanakkor fölényes győzelmet aratott Trinidad és Tobago válogatottja fölött a Utah állambeli Provóban.

Az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban sorra kerülő vb június 11-én kezdődik.

Mexikó és Dél-Korea az A-csoportban szerepel majd együtt a dél-afrikaiakkal és a csehekkel, Ausztrália a D-ben játszik Paraguayjal, Törökországgal és az Egyesült Államokkal, Ecuador ellenfele az E-ben Németország, Curacao és Elefántcsontpart lesz, Szaúd-Arábia pedig a H-ban a spanyolokkal, az uruguayiakkal és a Zöld-foki-szigetek csapatával mérkőzik meg.

VB-FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK
Mexikó–Ausztrália 1–0 (J. Vásquez 28.)
Ecuador–Szaúd-Arábia 2–1 (Porozo 35.,  A. Valencia 51., ill. Mandas 87.)
Dél-Korea–Trinidad és Tobago 5–0 (Szon Hung Min 40., 43., Cso Ku Szung 65., 77., Hvang Hi Csan 75. – 11-esből)

KÉSŐBB
12.25: Japán–Izland, Tokió
15.00: Svájc–Jordánia, St. Gallen (Tv: Spíler2)
16.00: Csehország–Koszovó, Prága
17.00: Zöld-foki-szigetek–Szerbia, Lisszabon
20.45: Németország–Finnország, Mainz (Tv: Spíler2)
21.30: Egyesült Államok–Szenegál, Charlotte
23.30: Brazília–Panama, Rio de Janeiro

 

