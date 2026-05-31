Juhász Roland a BL-döntőről: Nem volt látványos mérkőzés

A 95-szörös magyar válogatott Juhász Roland így fogalmazott a Paris Saint-Germain által megnyert tizenegyespárbaj után:

„Nagyon taktikus mérkőzés volt, főleg az Arsenaltól, amely az első félidőben valósággal megbénította a PSG játékát. Aztán amint a második játékrészben elkezdtek fáradni a csapatok, egyre több hibát fedeztem fel a londoniak futballjában. Nem volt látványos mérkőzés, a küzdelem domborodott ki, mindent kiadtak magukból a végletekig harcoló játékosok, és úgy gondolom, megérdemelten győzött a PSG.”