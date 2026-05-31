Juhász Roland a BL-döntőről: Nem volt látványos mérkőzés

2026.05.31. 09:25
Juhász Roland a BL-fesztiválon a Hősök terén (Fotó: Árvai Károly)
Bajnokok Ligája Budapest Arsenal Juhász Roland Paris Saint-Germain Puskás Aréna BL-döntő
A budapesti Bajnokok Ligája-döntő nagykövete, Juhász Roland szerint az Arsenal sokáig megbénította a címvédő Paris Saint-Germain játékát, egy idő után viszont látszódni kezdtek a fáradtság jelei az észak-londoniakon.
A 95-szörös magyar válogatott Juhász Roland így fogalmazott a Paris Saint-Germain által megnyert tizenegyespárbaj után:

„Nagyon taktikus mérkőzés volt, főleg az Arsenaltól, amely az első félidőben valósággal megbénította a PSG játékát. Aztán amint a második játékrészben elkezdtek fáradni a csapatok, egyre több hibát fedeztem fel a londoniak futballjában. Nem volt látványos mérkőzés, a küzdelem domborodott ki, mindent kiadtak magukból a végletekig harcoló játékosok, és úgy gondolom, megérdemelten győzött a PSG.”

BAJNOKOK LIGÁJA
DÖNTŐ
PARIS SAINT-GERMAIN (francia)–ARSENAL (angol) 1–1 (0–1, 1–1, 1–1) – 11-esekkel 4–3
Budapest, Puskás Aréna, 61 035 néző. Vezette: Daniel Siebert (Jan Seidel, Rafael Foltyn) – németek
PSG: Szafonov – Hakimi, Marquinhos (Zabarnij, 106.), Pacho, Nuno Mendes – Joao Neves, Vitinha (Beraldo, 106.), Fabián Ruiz (Zaire-Emery, 95.) – D. Doué, O. Dembélé (G. Ramos, 90+6.), Kvarachelia (Barcola, 83.). Vezetőedző: Luis Enrique
ARSENAL: Raya – Mosquera (J. Timber, 66.), Saliba, Gabriel, Hincapié – Rice, Lewis-Skelly (Zubimendi, 91.) – Saka (Madueke, 83.), Ödegaard (Gyökeres, 66.), Trossard (Martinelli, 83.) – Havertz (Eze, 91.). Menedzser: Mikel Arteta
Gólszerző: O. Dembélé (65. – 11-esből), ill. Havertz (6.)

