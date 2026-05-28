Szalah csak nézte, az újonc befejelte, Egyiptom legyőzte az oroszokat
Mohamed Szalah csak civilben jelent meg az egyiptomi válogatott kairói mérkőzésén, szelfire is hajlandó volt, ám pályára nem lépett.
A mérkőzést eldöntő gólt a tíz beküldött cserejátékos egyike, Mosztafa Ziko fejelte a 65. percben – különleges este volt ez a 29 éves középpályás számára, hiszen az első válogatott mérkőzését játszotta.
Mint ismert, Oroszország Ukrajna ellen indított háborúja miatt az orosz válogatottat 2022-ben kizárták a nemzetközi futballvérkeringés érdemi részéből, csak tét nélküli meccseket játszhat, amelyeket a FIFA nem minden esetben ismer el hivatalos mérkőzésként.
A csoportban a mieinket búcsúztató, de a vb-t el nem érő írek szintén egy fejes gólnak köszönhették győzelmüket: a brentfordi védő, Nathan Collins az 5. percben küldte a labdát a katariak kapujába az egy-egy kiállítást hozó dublini mérkőzésen.
A világbajnokságon Katar a B-csoportban Bosznia-Hercegovina, Kanada és Svájc ellen játszik majd, Egyiptom ellenfele Belgium, Irán és Új-Zéland lesz a G-csoportban.
VB-FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK
Egyiptom–Oroszország 1–0 (0–0)
Kairó. Gólszerző: Ziko (65.)
Írország–Katar 1–0 (1–0)
Dublin. Gólszerző: N. Collins (5.). Kiállítva: Moylan (45. – Írország), Almoez Ali (78. – Katar)