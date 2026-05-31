Éles Benedek: Mindent megteszünk, csúszni-mászni fogunk a trófeáért

Nagyot mentett a Tatabánya az Ohrid elleni Európa-kupa-döntő első mérkőzésének hajrájában. A története első nemzetközi kupafináléjában szereplő magyar csapat sokáig csak kereste önmagát, egészen az 50. perc környékéig nem tudott északmacedón riválisa fölé nőni, ám ekkor Éles Benedek, Baptiste Damatrin és Rodríguez Pedro vezérletével 25–19-es hátrányból 28–27-re fordított. A végén volt még egy csavar a történetben, 29–28-ra nyertek a vendégek, így a Bányásznak idegenben mindenképp nyernie kell a kupasikerhez.

„Örülünk, hogy vissza tudtunk jönni, az első félidőben ennél sokkal csúnyábban nézett ki a helyzetünk – mondta lapunknak még a múlt heti, tatabányai találkozó után Éles Benedek. – Talán egy kicsit elizgultuk az elejét, egyelőre nem vagyunk ahhoz hozzászokva, hogy ennyien kijönnek a meccseinkre, fel kellett dolgozni, hogy hatezer ember előtt lépünk pályára.”

A fiatal balátlövő is a szünet után szerezte kilenc góljának zömét, így mondhatni csapatával együtt rázódott bele egyre inkább a fináléba. A lelátóról figyelve rendkívül kellemetlen, zaklatott meccset láthattak a nézők, a játékvezetők összesen 32 percnyi kiállítással szórták meg a csapatokat. A feszültség éppen ezért hatalmas volt, de ez az ilyen oda-visszavágós párharcok velejárója, amiből sajnos manapság már egyre kevesebbet találunk a sportvilágban.

„Nem sok csapat védekezi ezt a nyitottabb, kilépkedő hatos falat, ami mögött ráadásul az Ohridnak volt egy jó kapusteljesítménye is. Ahhoz képest, hogy nem játszottunk jól, biztató, hogy csak mínusz egy lett a vége. Nem lesz könnyű Ohridban nyerni, de mindent megteszünk, csúszni-mászni fogunk a trófeáért! Az igaz, hogy nekik több a sérültjük, nekünk pedig hosszabb a kispadunk, de van egy hét pihenő, amivel ezt ellensúlyozhatják” – tekintett előre Éles Benedek.

Az Ohrid az idénybeli 11 Ek-meccséből 10-et megnyert, az eddigi öt hazai meccsén 27, 24, 21, 19 és 11 gólt kapott. Ezek közül talán csak a Celje elleni 27 és az Olympiakosz elleni 24 volt igazán mérvadó, mert ez a két csapat tartozik a Tatabányával azonos súlycsoportba. Viszont a Sandefjordban dobott 36 és a Bursában elért 37 tatabányai találat mindenképp reményt keltő.

FÉRFI KÉZILABDA EURÓPA-KUPA

DÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

20.00: GRK Ohrid (északmacedón)–MOL TATABÁNYA KC (Tv: Sport 2)

Az első mérkőzésen: 29–28