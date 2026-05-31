Újra az élvonal kapujában a lendvai csapat

CSAPÓ KETTŐ! A szlovén másodosztályú bajnokság utolsó fordulójában hazai pályán nem tudott nyerni, csak döntetlent ért el Triglav ellen (1–1), így lecsúszott az élről az NK Nafta Lendava, elpuskázva a feljutás esélyét. Legalábbis az elsőt. A liga másodikjaként ugyanis osztályozót játszhat az élvonal utolsó előtti, 9. helyezettjével, jelesül a Priomorjéval: a párharc első felvonásán szerdán vendégként ért el 0–0-s döntetlent a Lendva. Vasárnap pedig következik a visszavágó, vagyis hazai pályán csikarhatja ki az élvonalba jutást a négy magyar labdarúgót – a kapus Németh Ervint, valamint Bakti Balázst, Dragóner Áront és Keresztes Noelt – alkalmazó együttes.

„Az osztályozó első meccsének elején alkalmazkodnunk kellett a játék ritmusához, hiszen mégiscsak élvonalbeli az ellenfél – mondta a lendvai csapatot irányító Bozsik József a klubmédiának. – Felvettük a tempót, és jól kezeltük a helyzetet. A hazai visszavágón igyekszünk a saját futballunkat játszva, élvonalbeli tempót diktálva elérni a remélt eredményt. Szeretnénk mi irányítani a mérkőzést."

Az NK Nafta a 2023–2024-es idény végén feljutott a szlovén élvonalba (éppen a mostani ellenfél Primorjéval), ahol a következő idényben az utolsó helyen zárt és kiesett. Vasárnap kiderül, a következő évadot melyik osztályban kezdheti el.

SZLOVÉN PRVA LIGA

OSZTÁLYOZÓ, 2. MÉRKŐZÉS

17.00: Nafta–Primorje

Az első mérkőzésen: 0–0