Nemzeti Sportrádió

Újra az élvonal kapujában a lendvai csapat

K. J.K. J.
2026.05.31. 08:24
Bozsik József (Fotó: NK Nafta)
Primorje Bozsik József Szlovénia Lendva
Gól nélküli döntetlenről várja az élvonalbeli Primorje elleni osztályozó hazai visszavágóját az NK Nafta.

CSAPÓ KETTŐ! A szlovén másodosztályú bajnokság utolsó fordulójában hazai pályán nem tudott nyerni, csak döntetlent ért el Triglav ellen (1–1), így lecsúszott az élről az NK Nafta Lendava, elpuskázva a feljutás esélyét. Legalábbis az elsőt. A liga másodikjaként ugyanis osztályozót játszhat az élvonal utolsó előtti, 9. helyezettjével, jelesül a Priomorjéval: a párharc első felvonásán szerdán vendégként ért el 0–0-s döntetlent a Lendva. Vasárnap pedig következik a visszavágó, vagyis hazai pályán csikarhatja ki az élvonalba jutást a négy magyar labdarúgót – a kapus Németh Ervint, valamint Bakti Balázst, Dragóner Áront és Keresztes Noelt – alkalmazó együttes.

„Az osztályozó első meccsének elején alkalmazkodnunk kellett a játék ritmusához, hiszen mégiscsak élvonalbeli az ellenfél – mondta a lendvai csapatot irányító Bozsik József a klubmédiának. – Felvettük a tempót, és jól kezeltük a helyzetet. A hazai visszavágón igyekszünk a saját futballunkat játszva, élvonalbeli tempót diktálva elérni a remélt eredményt. Szeretnénk mi irányítani a mérkőzést."

Az NK Nafta a 2023–2024-es idény végén feljutott a szlovén élvonalba (éppen a mostani ellenfél Primorjéval), ahol a következő idényben az utolsó helyen zárt és kiesett. Vasárnap kiderül, a következő évadot melyik osztályban kezdheti el.

SZLOVÉN PRVA LIGA
OSZTÁLYOZÓ, 2. MÉRKŐZÉS
17.00: Nafta–Primorje
Az első mérkőzésen: 0–0

 

