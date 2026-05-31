NS-képeslap: olimpiai bajnok vízilabdázó nevét viseli az uszoda

2024 októberében avatták fel a Pest megyei Dunakeszi városában az olimpiai bajnok vízilabdázóról, Dömötör Zoltánról elnevezett uszodát, amely a település Diáknegyed nevű projektje keretében valósult meg, 37.2 milliárd forintos támogatásból. Dunakeszin kilenc éve már átadtak egy tanuszodát, de időközben kiderült, hogy az igények még nagyobbak, a helyi pólósok például nem tudtak ott edzeni.

„Háromezer igazolt taggal és huszonhat szakosztályával a Városi Sportegyesület Dunakeszi a legnagyobb sportegyesület a vidéki klubok közül, úgy van hetven vízilabdázójuk és versenyeztetnek két korosztályban, hogy helyben eddig nem is tudtak edzéseket tartani. Számukra nagy lehetőség és segítség ez a komoly létesítmény” – fogalmazott az átadáson Dióssi Csaba, a város polgármestere, míg Szijjártó Péter akkori miniszter szerint „Dunakeszi a sportoló nemzetté válás egyik legfontosabb pillére, egyik legfontosabb helyszíne lett itt, Magyarországon”.

Az új létesítmény immár nemzetközi vízilabda-mérkőzések lebonyolítására is alkalmas, az úszó- és tanmedence mellett a wellnessrészlegben finn szauna, merülőmedence és pezsgőmedence is található.