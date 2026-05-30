Hiába vezetett Glasgow-ban Curacao, emberhátrányban kikapott Skóciától

Noha a meccs elején enyhe fölényben játszott Steve Clarke együttese, Tahith Chong parádés egyéni akció végén megszerezte a vezetést a karibiaknak a 17. percben. A curacaói öröm nem tartott sokáig, Jürgen Locadia ugyanis egy teljesen felesleges taposásért piros lapot kapott a játékvezetőtől a 38. percben, ami meghatározta a meccs hátralevő részét. A skótok még a szünet előtt kihasználták ezt, Findlay Curtis lövése egy bevetődő védőn megpattanva kötött ki a bal alsóban.

A fordulás után már nem volt sok esélye Dick Advocaat együttesének, Lawrence Shankland öt perc alatt duplázott, majd Ryan Christie tizenegyesből állította be a végeredményt. 4–1

VB-FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

Skócia–Curacao 4–1 (Curtis 45., Shankland 59., 64., Christie 81. – 11-esből, ill. Chong 17.)

Kiállítva: Locadia (Curacao, 38.)