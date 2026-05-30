Nemzeti Sportrádió

ÉLŐ

BL-döntő: PSG–Arsenal 0–1

Hiába vezetett Glasgow-ban Curacao, emberhátrányban kikapott Skóciától

M. B.M. B.
2026.05.30. 16:53
Lawrence Shankland (jobbra) duplázott a meccsen (Fotó: Getty Images)
Címkék
foci vb 2026 vb 2026 skót labdarúgó-válogatott curacaói labdarúgó-válogatott Skócia Curacao
A skót labdarúgó-válogatott saját közönsége előtt legyőzte Curacaót a két, vb-re készülő együttes felkészülési meccsén Glasgow-ban.

Noha a meccs elején enyhe fölényben játszott Steve Clarke együttese, Tahith Chong parádés egyéni akció végén megszerezte a vezetést a karibiaknak a 17. percben. A curacaói öröm nem tartott sokáig, Jürgen Locadia ugyanis egy teljesen felesleges taposásért piros lapot kapott a játékvezetőtől a 38. percben, ami meghatározta a meccs hátralevő részét. A skótok még a szünet előtt kihasználták ezt, Findlay Curtis lövése egy bevetődő védőn megpattanva kötött ki a bal alsóban.

A fordulás után már nem volt sok esélye Dick Advocaat együttesének, Lawrence Shankland öt perc alatt duplázott, majd Ryan Christie tizenegyesből állította be a végeredményt. 4–1

VB-FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
Skócia–Curacao 4–1 (Curtis 45., Shankland 59., 64., Christie 81. – 11-esből, ill. Chong 17.)
Kiállítva: Locadia (Curacao, 38.)

 

foci vb 2026 vb 2026 skót labdarúgó-válogatott curacaói labdarúgó-válogatott Skócia Curacao
Legfrissebb hírek

Vb 2026: nehéz idénye volt, de nem maradhatott ki a kanadai keretből Alphonso Davies

Foci vb 2026
5 órája

Vb 2026: a mexikói elnök egy 21 éves nőnek ajándékozta a nyitó mérkőzésre szóló tiszteletjegyét

Foci vb 2026
20 órája

Vb-felkészülés: nem bírtak Észak-Macedóniával a bosnyákok; Taremi is betalált az iráni válogatottban

Foci vb 2026
20 órája

Esküvője miatt kapott extra szabadságot az amerikaiak vb-kerettag középpályása

Foci vb 2026
20 órája

Vb 2026: Egyiptom győzelemmel kezdte a felkészülést

Foci vb 2026
Tegnap, 11:13

Messi a hatodik tornájára készül; hat Atlético Madrid-játékos a címvédő argentinok vb-keretében

Foci vb 2026
Tegnap, 7:01

Szalah csak nézte, az újonc befejelte, Egyiptom legyőzte az oroszokat

Foci vb 2026
2026.05.28. 22:48

Vb 2026: szerződést hosszabbított a skót szövetségi kapitány

Foci vb 2026
2026.05.28. 14:47
Ezek is érdekelhetik