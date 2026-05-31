Vízilabda: az ifjúsági leánybajnokságban is bajnokot avatnak

Péntektől vasárnapig a margitszigeti Hajós Alfréd Sportuszodában rendezik az ifjúsági leány vízilabda-bajnokság nyolcas döntőjét.

Az évadot záró minitornán UVSE–Szentes, Eger–FTC, BVSC–Dunaújváros és Győr–KSI mérkőzéseket rendeznek a negyeddöntőben.

A bajnoki címvédő UVSE ebben az idényben is esélyesnek számit, az évad eddigi részében veretlenek maradtak a lilák.

Tavaly az UVSE lett a bajnok Forrás: MVLSZ

Ez a torna zárja a korosztályos nyolcas döntők sorát. A gyermekkorosztály székesfehérvári döntőjében a tavalyi ezüstérmes Dunaújváros és a BVSC találkozott. A zuglóiak remek játékkal rukkoltak, a harmadik negyedben hat gólt lőttek és végül 11–7-es sikerrel érdemelték ki az aranyat.

A serdülők nyolcas döntőjét Dunaújvárosban rendezték. A fináléban a házigazda DFVE a címvédő UVSE-vel csapott össze. A Fabó Éva uszodában végül az UVSE érdemelte ki az aranyat, miután szoros összecsapáson 7–5-re legyőzte az újvárosiakat. A bajnokcsapat a nyolc között a Szentest 16–8-ra, az elődöntőben a BVSC-Zuglót 14–8-ra múlta felül.

