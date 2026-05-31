Leimeter Dóra: Még nem nyújtottuk azt, amire igazán képesek vagyunk

2026.05.31. 08:50
Leimeter Dóra reméli, a harmadik meccsre minden összeáll a Ferencváros játékában (Fotó: Földi Imre)
Leimeter Dóra Ferencváros vízilabda Dömsödi Dalma női vízilabda ob I
A vasárnapi kettős ferencvárosi bajnokavatást a Komjádi uszodában a női csapat kezdheti el, amennyiben harmadszor is legyőzi a BVSC-t a vízilabda ob I fináléjában.

MÁSODIK BAJNOKI ARANYÉRMÉT szerezheti meg a Ferencváros a női ob I-ben vasárnap. Az FTC múlt csütörtökön 15–8-ra nyert a Népligetben az ötszörös bajnok, 2017 után ismét döntős BVSC ellen, míg múlt vasárnap a hajrában ellépve 16–11-re a Laky uszodában. A Vasutas helyzetkihasználása sokat javult, de a zöld-fehérek így is egy lépésre kerültek a bajnoki címtől.

„Szerintem a fizikai erő döntött a második meccsen – mondta lapunknak az FTC szélsője, Leimeter Dóra.  Többet tudunk cserélni, és igyekszünk arra is trenírozni magunkat fejben, hogy ha az első félidőben nem dől el a mérkőzés, akkor sincsen semmi baj. Éppen ez a türelem hiányzott főleg az első félidőben, kicsit túlerőltettük, hogy minél előbb vezessünk több góllal, pedig nemegyszer kiderült már, hogy nem ez a játékunk. Mindkét mérkőzésből sokat tanulhatunk, mert szerintem egyik alkalommal sem nyújtottuk azt, amire igazán képesek vagyunk. Remélhetőleg vasárnap ténylegesen mindent kihozunk magunkból.”

A BVSC centere, Dömsödi Dalma úgy látta, a második találkozón jobban kihasználták a helyzeteiket, de a védekezésen tovább kell dolgozniuk, mert amikor nem ment a játék, az ellenfél le tudott róluk fordulni. 

„Az első meccsen tizenöt, a másodikon tizenhat gólt kaptunk, ezen javítanunk kell, a végén sem nyílhat ki ennyire az olló. Volt, amikor jól blokkoltunk, labdákat szereztünk, de nem tudtuk azt az extrát nyújtani, hogy akár egyenlítsünk, pedig megvoltak a helyzeteink. Szívvel-lélekkel megyünk neki a következő mérkőzésnek is” – fogalmazott.

A harmadik meccs 16.15-kor kezdődik a Komjádi uszodában – amelyen a zöld-fehér klub szombati közösségi médiás bejegyzése szerint visszatér az áprilisban térdsérülést szenvedő klasszis, Keszthelyi Rita.

VÍZILABDA
NŐI OB I
DÖNTŐ, 3. MÉRKŐZÉS
16.15: FTC-Telekom Waterpolo–BVSC-Manna ABC (Tv: M4 Sport) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

 

