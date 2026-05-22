Öt magyar a 64 között a férfi párbajtőrözők berni vk-viadalán

Siklósi Gergely, Nagy Dávid és Koch Máté – mind a három párbajtőröző a világranglista első 16 helyezettje között van jelenleg, így a berni vk-viadal pénteki napján ők hárman kiemeltként nem léptek pástra.

De negyedik olimpiai bajnok társuk, Andrásfi Tibor gyorsan csatlakozott hozzájuk, hiszen hibátlanul vívott a csoportkörben.

Az egyenes kieséses szakaszt a magyarok közül Fenyvesi Csaba élte túl – nem jött túl jól, hogy a 64 közé jutásért éppen Keszthelyi Zsombor ellen kellett vívnia, s kiváltképp nem jött ez jól Keszthelyinek, aki így nem folytathatja Bernben.

VÍVÁS

VILÁGKUPAVERSENY, BERN

Párbajtőr. Férfiak. Egyéni. A csoportmérkőzéseken: Siklósi Gergely, Nagy Dávid, Koch Máté (kiemeltek), Andrásfi Tibor 6 győzelem/0 vereség, Fenyvesi Csaba 5/1, Bakos Bálint 5/1, Keszthelyi Zsombor 4/2, Kovács Gergely 4/2, Osman-Touson Maruan 4/2, Keresztes Ádám 2/4, Somody Soma 2/4, Buta Levente 2/4. A 160 közé jutásért: Fenyvesi–Gusman (argentin) 15:8, Keszthelyi–Yoo (amerikai) 14:11, Osman-Touson–Metrailler (svájci) 15:10, Kovács G.–Heinzer (svájci) 15:12, Dorati (panamai)–Keresztes 15:14. A 96 közé jutásért: Fenyvesi–Sennewald (amerikai) 15:14, Keszthelyi–Feinberg (amerikai) 15:7, Bakos–Jü Lö-fan (kínai) 10:9, Osman-Touson–Yasseen (egyiptomi) 10:4, Brujev (orosz)–Kovács G. 15:12.

A 64 közé jutásért: Fenyvesi–Keszthelyi 15:11, Brooke (argentin)–Bakos 15:14, Ko Ji-lu (kínai)–Osman-Tousan 15:14