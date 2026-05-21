Socca Eb: máris továbbjutott a magyar válogatott

Az Eb-újonc dánok elleni szoros győzelmet talán néhányan nem értékelték megfelelően, aztán a második játéknap megmutatta, hogy mennyire kiegyenlített ez a csoport. Az első meccset a nyitó napon két győztes csapat vívta, a mieink – Szacskó (kapus), Szpirulisz, Bartucz, Szabó M., Fekete, Dutkai. Csere: Petrics, Éles, Besnyő, Tolnay, Viscsák, Filkor, Irimiás – a szerdán románokat verő szerbekkel találkoztak.

A magyar válogatott az egész meccsen jobbnak tűnt, jól alkalmazta a letámadást, az ellenfél kapusa a legtöbbször pontatlanul rugdalta előre a labdát. Az első félidőben Irimiás Gergő egy lefordulás után alig lőtt mellé, a másodikban Tolnay Rokkó bal alsó sarokba tartó lövését rúgta ki egy védő. Benne volt a pakliban, hogy döntetlen lesz a vége, ám a 38. percben egy formás akció végén a centerezést Nikola Mikics a saját kapujába rúgta, és bár a végén még kellett egy Szacskó László-bravúr, a magyar csapat a második mérkőzését is 1–0-ra nyerte.

Szacskó László (Fotó: Socca Hungary)

„A decemberi vb-n szereplő csapat magja megmaradt, sikerült egy-két játékossal kiegészíteni, erősíteni, ennek köszönhetően egységesek, stabilak vagyunk. Amióta kapitány vagyok, hat tétmérkőzést vívtunk és csak egy gólt kaptunk. A szerbek ellen is a stabilitás volt a fontos és a gyors átmenetek pontos végig vitele, türelmet kértem és ez kifizetődött, a hajrában szereztük a győztes gólt. Pénteken, Románia ellen is győzelemre törekszünk” – értékelt Rozman Sándor szövetségi kapitány.

A csoport másik meccsén a dánok a románokat is megizzasztották, keleti szomszédaink csak a hajrában tudták megszerezni a győztes találatukat.

SOCCA EB, TIRANA

C-csoport. 2. forduló

Magyarország–Szerbia 1–0 (0–0)

Gólszerző: Mikics (öngól, 38.)

Románia–Dánia 2–1 (1–0)

Gólszerző: Ghinea (5.), Ion (35.), ill. Jensen (26.)

Az állás

1. Magyarország 6 pont

2. Románia 3 pont (2–2)

3. Szerbia 3 pont (1–1)

4. Dánia 0 pont