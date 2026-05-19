Rekord, Cristiano Ronaldo hatodik világbajnoksága jön – íme, a portugálok kerete!

2026.05.19. 14:05
Cristiano Ronaldo (Fotó: Getty Images)
Portugália Cristiano Ronaldo vb 2026 foci vb extra Roberto Martínez
Roberto Martínez kijelölte a portugál labdarúgó-válogatott keretét a világbajnokságra. A keretben helyt kapott Cristiano Ronaldo is, akinek ez lesz a rekordot jelentő hatodik vb-je.

 

Cristiano Ronaldo az első, akiről biztosan tudjuk, hogy hat világbajnokságon vesz részt. Hacsak valami váratlan akadály nem jön közbe, akkor Lionel Messi követi őt, és a kapus Guillermo Ochoa is esélyes a hatodik részvételre. Az argentin és a mexikói keretet később hirdetik ki. Ochoa esete picit kivétel, mivel míg CR és Messi minden eddigi vb-jén játszott is, a mexikói csak három világbajnokságon lépett pályára.

Bár maximum 26 játékos nevezhető, a keret 27 nevet tartalmaz. Négy kapus látható a névsorban, de Ricardo Velho csak tartalék – ezt a szabályok lehetővé teszik. A játékosok átlagéletkora 27.3 év.

A kertből olyanok is kimaradtak, mint Ricardo Horta (Braga) és Mateus Fernandes (West Ham United). Rólunk Roberto Martínez elmondta, hogy hihetetlen idényük volt, de mások előttük járnak.

A portugálok még két felkészülési mérkőzést vívnak a rajtig: június 6-án Chilével csapnak össze az oeirasi Nemzeti Stadionban, négy nappal később pedig Nigériával találkoznak Leiriában. A csoportkörben a Kongói Demokratikus Köztársasággal, az újonc Üzbegisztánnal és Kolumbiával játszanak.

PORTUGÁLIA KERETE A LABDARÚGÓ-VILÁGBAJNOKSÁGRA
Kapusok: Diogo Costa (FC Porto), José Sá (Wolverhampton – Anglia), Rui Silva (Sporting CP); Ricardo Velho (Genclerbirligi – Törökország) – tartalék
Védők: Diogo Dalot (Manchester United – Anglia); Matheus Nunes (Manchester City – Anglia), Nélson Semedo (Fenerbahce – Törökország), Joao Cancelo (Barcelona – Spanyolország), Nuno Mendes (PSG – Franciaország), Goncalo Inácio (Sporting CP), Renato Veiga (Villarreal – Spanyolország); Rúben Dias (Manchester City – Anglia); Tomás Araújo (Benfica)
Középpályások: Rúben Neves (Al Hilal – Szaúd-Arábia), Samuel Costa (Mallorca – Spanyolország), Joao Neves (PSG – Franciaország), Vitinha (PSG – Franciaország), Bruno Fernandes (Manchester United – Anglia), Bernardo Silva (Manchester City – Anglia)
Támadók: Joao Félix (Al Naszr – Szaúd-Arábia), Francisco Trincao (Sporting CP), Francisco Conceicao (Juventus –Olaszország), Pedro Neto (Chelsea – Anglia), Rafael Leao (AC Milan – Olaszország), Goncalo Guedes (Real Sociedad – Spanyolország), Goncalo Ramos (PSG – Franciaország); Cristiano Ronaldo (Al Naszr –Szaúd-Arábia).
Szövetségi kapitány: Roberto Martínez

Foci vb 2026
2026.02.11. 06:42

LABDARÚGÓ-VILÁGBAJNOKSÁG, 2026, ADATBANK

Tekintse át a legfontosabb tudnivalókat, illetve a mérkőzések párosításait, helyszíneit, időpontjait és eredményeit!
június 17., szerda, 19.00
Houston, Houston Stadion		Portugália–Kongói DKX–X
június 18., csütörtök, 4.00
Mexikóváros, Azteca Stadion		Üzbegisztán–KolumbiaX–X
június 23., kedd, 19.00
Houston, Houston Stadion		Portugália–ÜzbegisztánX–X
június 24., szerda, 4.00
Guadalajara, Guadalaraja Stadion		Kolumbia–Kongói DKX–X
június 28., vasárnap, 1.30
Miami, Miami Stadion		Kolumbia–PortugáliaX–X
június 28., vasárnap, 1.30
Atlanta, Atlanta Stadion		Kongói DK–ÜzbegisztánX–X
K-CSOPORT

A csoportbeosztás
A-csoport: Csehország, Dél-Afrika, Dél-Korea, Mexikó
B-csoport: Bosznia-Hercegovina, Kanada, Katar, Svájc
C-csoport: Brazília, Haiti, Marokkó, Skócia
D-csoport: Ausztrália, Egyesült Államok. Paraguay, Törökország
E-csoport: Curacao, Ecuador, Elefántcsontpart, Németország
F-csoport: Hollandia, Japán, Svédország, Tunézia
G-csoport: Belgium, Egyiptom, Irán, Új-Zéland
H-csoport: Spanyolország, Szaúd-Arábia, Uruguay, Zöld-foki-szigetek
I-csoport: Franciaország, Irak, Norvégia, Szenegál
J-csoport: Argentína, Algéria, Ausztria, Jordánia
K-csoport: Kolumbia, Kongói DK, Portugália, Üzbegisztán
L-csoport: Anglia, Ghána, Horvátország, Panama

 

 

