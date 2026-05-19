Rekord, Cristiano Ronaldo hatodik világbajnoksága jön – íme, a portugálok kerete!
Cristiano Ronaldo az első, akiről biztosan tudjuk, hogy hat világbajnokságon vesz részt. Hacsak valami váratlan akadály nem jön közbe, akkor Lionel Messi követi őt, és a kapus Guillermo Ochoa is esélyes a hatodik részvételre. Az argentin és a mexikói keretet később hirdetik ki. Ochoa esete picit kivétel, mivel míg CR és Messi minden eddigi vb-jén játszott is, a mexikói csak három világbajnokságon lépett pályára.
Bár maximum 26 játékos nevezhető, a keret 27 nevet tartalmaz. Négy kapus látható a névsorban, de Ricardo Velho csak tartalék – ezt a szabályok lehetővé teszik. A játékosok átlagéletkora 27.3 év.
A kertből olyanok is kimaradtak, mint Ricardo Horta (Braga) és Mateus Fernandes (West Ham United). Rólunk Roberto Martínez elmondta, hogy hihetetlen idényük volt, de mások előttük járnak.
A portugálok még két felkészülési mérkőzést vívnak a rajtig: június 6-án Chilével csapnak össze az oeirasi Nemzeti Stadionban, négy nappal később pedig Nigériával találkoznak Leiriában. A csoportkörben a Kongói Demokratikus Köztársasággal, az újonc Üzbegisztánnal és Kolumbiával játszanak.
PORTUGÁLIA KERETE A LABDARÚGÓ-VILÁGBAJNOKSÁGRA
Kapusok: Diogo Costa (FC Porto), José Sá (Wolverhampton – Anglia), Rui Silva (Sporting CP); Ricardo Velho (Genclerbirligi – Törökország) – tartalék
Védők: Diogo Dalot (Manchester United – Anglia); Matheus Nunes (Manchester City – Anglia), Nélson Semedo (Fenerbahce – Törökország), Joao Cancelo (Barcelona – Spanyolország), Nuno Mendes (PSG – Franciaország), Goncalo Inácio (Sporting CP), Renato Veiga (Villarreal – Spanyolország); Rúben Dias (Manchester City – Anglia); Tomás Araújo (Benfica)
Középpályások: Rúben Neves (Al Hilal – Szaúd-Arábia), Samuel Costa (Mallorca – Spanyolország), Joao Neves (PSG – Franciaország), Vitinha (PSG – Franciaország), Bruno Fernandes (Manchester United – Anglia), Bernardo Silva (Manchester City – Anglia)
Támadók: Joao Félix (Al Naszr – Szaúd-Arábia), Francisco Trincao (Sporting CP), Francisco Conceicao (Juventus –Olaszország), Pedro Neto (Chelsea – Anglia), Rafael Leao (AC Milan – Olaszország), Goncalo Guedes (Real Sociedad – Spanyolország), Goncalo Ramos (PSG – Franciaország); Cristiano Ronaldo (Al Naszr –Szaúd-Arábia).
Szövetségi kapitány: Roberto Martínez
|június 17., szerda, 19.00
Houston, Houston Stadion
|Portugália–Kongói DK
|X–X
|június 18., csütörtök, 4.00
Mexikóváros, Azteca Stadion
|Üzbegisztán–Kolumbia
|X–X
|június 23., kedd, 19.00
Houston, Houston Stadion
|Portugália–Üzbegisztán
|X–X
|június 24., szerda, 4.00
Guadalajara, Guadalaraja Stadion
|Kolumbia–Kongói DK
|X–X
|június 28., vasárnap, 1.30
Miami, Miami Stadion
|Kolumbia–Portugália
|X–X
|június 28., vasárnap, 1.30
Atlanta, Atlanta Stadion
|Kongói DK–Üzbegisztán
|X–X
A csoportbeosztás
A-csoport: Csehország, Dél-Afrika, Dél-Korea, Mexikó
B-csoport: Bosznia-Hercegovina, Kanada, Katar, Svájc
C-csoport: Brazília, Haiti, Marokkó, Skócia
D-csoport: Ausztrália, Egyesült Államok. Paraguay, Törökország
E-csoport: Curacao, Ecuador, Elefántcsontpart, Németország
F-csoport: Hollandia, Japán, Svédország, Tunézia
G-csoport: Belgium, Egyiptom, Irán, Új-Zéland
H-csoport: Spanyolország, Szaúd-Arábia, Uruguay, Zöld-foki-szigetek
I-csoport: Franciaország, Irak, Norvégia, Szenegál
J-csoport: Argentína, Algéria, Ausztria, Jordánia
K-csoport: Kolumbia, Kongói DK, Portugália, Üzbegisztán
L-csoport: Anglia, Ghána, Horvátország, Panama