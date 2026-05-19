Rekord, Cristiano Ronaldo hatodik világbajnoksága jön – íme, a portugálok kerete!

Cristiano Ronaldo az első, akiről biztosan tudjuk, hogy hat világbajnokságon vesz részt. Hacsak valami váratlan akadály nem jön közbe, akkor Lionel Messi követi őt, és a kapus Guillermo Ochoa is esélyes a hatodik részvételre. Az argentin és a mexikói keretet később hirdetik ki. Ochoa esete picit kivétel, mivel míg CR és Messi minden eddigi vb-jén játszott is, a mexikói csak három világbajnokságon lépett pályára.

Bár maximum 26 játékos nevezhető, a keret 27 nevet tartalmaz. Négy kapus látható a névsorban, de Ricardo Velho csak tartalék – ezt a szabályok lehetővé teszik. A játékosok átlagéletkora 27.3 év.

A kertből olyanok is kimaradtak, mint Ricardo Horta (Braga) és Mateus Fernandes (West Ham United). Rólunk Roberto Martínez elmondta, hogy hihetetlen idényük volt, de mások előttük járnak.

A portugálok még két felkészülési mérkőzést vívnak a rajtig: június 6-án Chilével csapnak össze az oeirasi Nemzeti Stadionban, négy nappal később pedig Nigériával találkoznak Leiriában. A csoportkörben a Kongói Demokratikus Köztársasággal, az újonc Üzbegisztánnal és Kolumbiával játszanak.

PORTUGÁLIA KERETE A LABDARÚGÓ-VILÁGBAJNOKSÁGRA

Kapusok: Diogo Costa (FC Porto), José Sá (Wolverhampton – Anglia), Rui Silva (Sporting CP); Ricardo Velho (Genclerbirligi – Törökország) – tartalék

Védők: Diogo Dalot (Manchester United – Anglia); Matheus Nunes (Manchester City – Anglia), Nélson Semedo (Fenerbahce – Törökország), Joao Cancelo (Barcelona – Spanyolország), Nuno Mendes (PSG – Franciaország), Goncalo Inácio (Sporting CP), Renato Veiga (Villarreal – Spanyolország); Rúben Dias (Manchester City – Anglia); Tomás Araújo (Benfica)

Középpályások: Rúben Neves (Al Hilal – Szaúd-Arábia), Samuel Costa (Mallorca – Spanyolország), Joao Neves (PSG – Franciaország), Vitinha (PSG – Franciaország), Bruno Fernandes (Manchester United – Anglia), Bernardo Silva (Manchester City – Anglia)

Támadók: Joao Félix (Al Naszr – Szaúd-Arábia), Francisco Trincao (Sporting CP), Francisco Conceicao (Juventus –Olaszország), Pedro Neto (Chelsea – Anglia), Rafael Leao (AC Milan – Olaszország), Goncalo Guedes (Real Sociedad – Spanyolország), Goncalo Ramos (PSG – Franciaország); Cristiano Ronaldo (Al Naszr –Szaúd-Arábia).

Szövetségi kapitány: Roberto Martínez