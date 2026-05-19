Manuel Neuer lesz a németek első számú kapusa a vb-n – sajtóhír

A Bild című napilap arról számolt be, hogy Julian Nagelsmann szövetségi kapitány már közölte is döntését Oliver Baumann-nal, aki az elmúlt két évben betöltötte ezt a szerepet.

A 2014-ben világbajnok, 40 éves Neuer a 2024-es Európa-bajnokság után lemondta a válogatottságot, utódja Marc-André ter Stegen lett, ő azonban többször is sérült volt.

Nagelsmann csütörtökön hozza nyilvánossága 26 fős vb-keretét, a németek az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban sorra kerülő tornán az újonc Curacao mellett Elefántcsontpart és Ecuador csapatával találkoznak.