Manuel Neuer lesz a németek első számú kapusa a vb-n – sajtóhír

2026.05.19. 16:26
vb 2026 Manuel Neuer Julian Nagelsmann Németország
Sajtóhírek szerint első számú kapusként tér vissza Manuel Neuer a világbajnokságon szereplő német labdarúgó-válogatottba.

 

A Bild című napilap arról számolt be, hogy Julian Nagelsmann szövetségi kapitány már közölte is döntését Oliver Baumann-nal, aki az elmúlt két évben betöltötte ezt a szerepet.

A 2014-ben világbajnok, 40 éves Neuer a 2024-es Európa-bajnokság után lemondta a válogatottságot, utódja Marc-André ter Stegen lett, ő azonban többször is sérült volt.

Nagelsmann csütörtökön hozza nyilvánossága 26 fős vb-keretét, a németek az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban sorra kerülő tornán az újonc Curacao mellett Elefántcsontpart és Ecuador csapatával találkoznak.

Foci vb 2026
2026.02.11. 06:42

LABDARÚGÓ-VILÁGBAJNOKSÁG, 2026, ADATBANK

Tekintse át a legfontosabb tudnivalókat, illetve a mérkőzések párosításait, helyszíneit, időpontjait és eredményeit!

 

június 14., vasárnap, 19.00
Houston, Houston Stadion		Németország–CuracaoX–X
június 15., hétfő, 1.00
Philadelphia, Philadelphia Stadion		Elefántcsontpart–EcuadorX–X
június 20., szombat, 22.00
Toronto, Toronto Stadion		Németország–ElefántcsontpartX–X
június 21., vasárnap, 2.00
Kansas City, Kansas City Stadion		Ecuador–CuracaoX–X
június 25., csütörtök, 22.00
New York, New York/New Jersey Stadion		Ecuador–NémetországX–X
június 25., csütörtök, 22.00
Philadelphia, Philadelphia Stadion		Curacao–ElefántcsontpartX–X
E-CSOPORT

 

 

