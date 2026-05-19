Manuel Neuer lesz a németek első számú kapusa a vb-n – sajtóhír

Sajtóhírek szerint első számú kapusként tér vissza Manuel Neuer a világbajnokságon szereplő német labdarúgó-válogatottba.
A Bild című napilap arról számolt be, hogy Julian Nagelsmann szövetségi kapitány már közölte is döntését Oliver Baumann-nal, aki az elmúlt két évben betöltötte ezt a szerepet.
A 2014-ben világbajnok, 40 éves Neuer a 2024-es Európa-bajnokság után lemondta a válogatottságot, utódja Marc-André ter Stegen lett, ő azonban többször is sérült volt.
Nagelsmann csütörtökön hozza nyilvánossága 26 fős vb-keretét, a németek az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban sorra kerülő tornán az újonc Curacao mellett Elefántcsontpart és Ecuador csapatával találkoznak.
|június 14., vasárnap, 19.00
Houston, Houston Stadion
|Németország–Curacao
|X–X
|június 15., hétfő, 1.00
Philadelphia, Philadelphia Stadion
|Elefántcsontpart–Ecuador
|X–X
|június 20., szombat, 22.00
Toronto, Toronto Stadion
|Németország–Elefántcsontpart
|X–X
|június 21., vasárnap, 2.00
Kansas City, Kansas City Stadion
|Ecuador–Curacao
|X–X
|június 25., csütörtök, 22.00
New York, New York/New Jersey Stadion
|Ecuador–Németország
|X–X
|június 25., csütörtök, 22.00
Philadelphia, Philadelphia Stadion
|Curacao–Elefántcsontpart
|X–X
