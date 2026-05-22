Horvát és szerb játékvezető a magyar válogatott felkészülési mérkőzésein

A június 5-i Magyarország–Finnország mérkőzésen a horvát Ante Culina fújja a sípot. A 32 éves játékvezető 2023 óta FIFA-kerettag, a nemzetközi kupaküzdelmek során eddig csak selejtezőket kapott.

Culina 2024 szeptemberében a magyar U21-es válogatottnak vezetett egy Eb-selejtezőt, akkor a mieink hazai pályán kikaptak 2–1-re Szlovákiától. Munkáját Kristijan Novosel és Dario Kolarevic segíti az oldalvonal mellett, a negyedik játékvezető Dario Bel lesz. A videósok is horvátok, Mario Zebec és Fran Jovic figyeli az eseményeket a monitor elől.

Négy nappal később a Kazahsztán elleni mérkőzésre szerb játékvezetők érkeznek. A 37 éves Pavle Ilics 2024-ben került a nemzetközi keretbe, és a következő idényben bemutatkozott a Konferencialiga ligaszakaszában. Segítői Milan Sutulovics és Nikola Djorovics lesznek, a negyedik játékvezető feladatkörét Danilo Nikolics tölti be. Alekszandar Zsivkovics és Milan Sztefanovics lesznek a videobírók.

Magyar játékvezetők is kaptak mérkőzéseket: Káprály Mihály a Szlovákia–Málta meccset vezeti Kóbor Péter és Georgiou Theodoros segítségével, a negyedik játékvezetőt a szlovák szövetség adja Kiss Bálint személyében. Berke Balázs a Norvégia–Svédország mérkőzést vezeti, munkáját Buzás Balázs és Szert Balázs segíti, a negyedik játékvezető Csonka Bence lesz. A videóbíró Karakó Ferenc, segítője Urbán Eszter lesz.

Csonka Bence vezetőbírói feladatot is kapott, június 7-én ő fújja a sípot a horvát–szlovén felkészülési mérkőzésen, ahol az oldalvonal mellett Albert István és Vígh-Tarsonyi Gergő segíti a munkáját, a negyedik játékvezető pedig Patrik Kolaric lesz.