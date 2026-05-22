A Honvéd szerződést bontott Feczkó Tamással – hivatalos

Néhány nappal az NB II-es bajnokság zárása után a Budapest Honvéd labdarúgócsapata bejelentette, hogy közös megegyezéssel szerződést bontott Feczkó Tamás vezetőedzővel.

A 48 éves szakember 2024 decembere óta irányította a kispestieket, akiket a mostani idényben visszavezetett az NB I-be, a Honvéd második helyen zárt a Vasas mögött.

„Klubunk vezetősége a következő idény sportszakmai terveit és hosszú távú koncepcióját mérlegelve úgy határozott, hogy az NB I-es szereplést új vezetőedző irányításával kezdi meg. Feczkó Tamás 2024 decemberében vette át csapatunk irányítását azzal a céllal, hogy visszajussunk az NB I-be. A csapat a mögöttünk hagyott idényben kivívta az élvonalbeli szereplés jogát, így teljesítette azt a célt, amelynek érdekében vezetőedzőnk Kispestre érkezett.

Elismerjük az eredményeket, és köszönjük Feczkó Tamás munkáját, amelyet az elmúlt időszakban egyesületünk sikeréért végzett, további pályafutásához sok sikert kívánunk.

A következő idényre vonatkozó szakmai döntésekről a későbbiekben adunk tájékoztatást” – olvasható a kispesti közleményben.

Feczkó kereken 50 mérkőzésen irányította a Honvédot, a mérlege 30 győzelem, nyolc döntetlen és 12 vereség volt – ebből bajnokin 45 meccsen ült a kispadon, a csapat 26-szor nyert az irányításával, nyolcszor ikszelt, 11-szer kapott ki.