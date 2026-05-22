Férfi vízilabda ob I: nyert a Szeged, egyenlített az 5. helyért folyó párharcban

A Szegedben Pörge Zsombor, Spitz Márk és Nyíri Balázs is eljutott három gólig, míg a Vasasban Szalai Péter Miklós is háromszor volt eredményes.

A harmadik mérkőzést vasárnap a fővárosi Komjádi Uszodában rendezik. A párharc győztese a következő szezonban a harmadik számú nemzetközi sorozatban, a Konferenciakupában indulhat.

FÉRFI VÍZILABDA OB I

AZ 5. HELYÉRT, 2. MÉRKŐZÉS

Szegedi VE–VasasPlaket 11–10 (4–3, 2–4, 2–1, 3–2)

Szeged, 300 néző. V: Csanádi, Tordai

SZEGED: DANKA – Pető A., Gólya 1, Horváth V., SÁNTA, SPITZ 3, PÖRGE 3. Csere: Bóbis B., Doroszlai, Gedra 1, NYÍRI 3, Komlódi, Rajna. Edző: Kiss Csaba

VASAS: Mizsei – Csorba 1, SZALAI P. 3, LAKATOS S. 2, Várnai, Dala D., GYÁRFÁS T. 2. Csere: FERNANDES (kapus), Bátori 1, Djurdics 1, Ragács, Tóth M., Gábor L., Foszkolosz. Edző: Kovács Róbert

Emberelőny-kihasználás: 14/6, ill. 8/2. Gól – ötméteresből: 1/1, ill. –

Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc állása: 1–1

MESTERMÉRLEG

Kiss Csaba: – Mi nem az ötödik helyett hajkurásszuk, hanem fejlődni akarunk, márpedig az ilyen magas hőfokú mérkőzések tapasztalata ebben segít bennünket.

Kovács Róbert: – Az első mérkőzés fölényes győzelme elkényelmesített bennünket. A támadásban gyakran megakadtunk, görcsössé váltunk, és félhelyzetekből lődöztük el a labdát. Csalódott vagyok, de nem a csapatom teljesítménye miatt.

ALSÓHÁZ

UVSE–DVSE-Master Good 11–7 (2–0, 3–3, 3–1, 3–3)

PannErgy-Miskolci VLC–PVSK-Mecsek Füszért 13–11 (3–3, 3–4, 5–2, 2–2)

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA

1. Kaposvári VK 12 9 0 1 2 194–165 28

2. Metalcom-Szentes 12 8 0 1 3 190–152 25

3. DVSE-Master Good 12 7 1 1 3 172–149 24

4. UVSE 12 8 0 0 4 170–135 24

5. PannErgy-Miskolci VLC 12 4 4 0 4 178–167 20

6. KSI SE 11 3 0 1 7 143–153 10

7. PVSK-Mecsek Füszért 12 1 0 2 9 158–205 5

8. ELTE BEAC 11 1 1 0 9 108–187 5