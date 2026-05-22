Telegdi Attila a korcsolyaszövetség új elnöke

A MÚLT FELIDÉZÉSÉVEL kezdődött a Magyar Országos Korcsolyázószövetség tisztújító közgyűlése pénteken délután a Danubius Hotel Héliában: előbb az elmúlt szezon történéseit láthattuk, majd Kósa Lajos elnök lépett a mikrofonhoz, s már amikor a mögöttünk lévő 15 esztendőről beszélt, kiemelve a mérföldköveket, azt, honnan indultak, hová érkeztek („Azért csináltuk, hogy megszerezzük Magyarország első téli olimpiai aranyérmét, vagyis a legmerészebb álmokkal felvértezve indultunk el, akkor nem sokan gondolták volna, magamat is beleértve, hogy a magyar korcsolyasport legfényesebb tizenöt éve következik”), egyértelművé vált, itt nem lesz folytatás.

Már ami Kósa Lajos elnökségét illeti, s nem is lett: a szép emlékek, a vicces és megható élmények említése után az elnök közölte a küldöttekkel, hogy nem folytatja, de azt megjegyezte, marad a korcsolyázók családjában.

Az évi közgyűléseken megszokott kötelező körök (beszámoló, mérleg, felügyelőbizottsági és könyvvizsgálói jelentés elfogadása) következett a tisztújítás.

A szavazás előtt előbb Telegdi Attila, majd Török Zoltán ismertette röviden elképzeléseit, utóbbi megjegyezte, már mindketten nyertek, hiszen változás jön.

A közgyűlés titkos szavazással a következő négy évre Telegdi Attilát választotta meg elnöknek – a 36, szavazásra jogosult közül 19-en voksoltak rá (17-en pedig Török Zoltánra), így az alapszabály rendelkezése értelmében (50 százalék, plusz egy szavazat) már az első körben sikeres volt a választás.

Az elnökségi tagok (köztük például a két korábbi short trackes, Nagy-Heidum Bernadett és Darázs Péter) megválasztása után a pályafutásukat befejező sportolókat búcsúztatta el a szövetség: öt rövid pályás gyorskorcsolyázó döntött a visszavonulás mellett (Jászapáti Petra, Bácskai Sára Luca, Kónya Zsófia, Somogyi Barbara és Nógrádi Bence).