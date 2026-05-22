NB III: győri vereséggel zárta az idényt a Sopron
Az ETO FC II hazai pályán 3–2-re legyőzte az FC Sopront a labdarúgó NB III Északnyugati csoportjának 30. fordulójának pénteki nyitányán.
Négy nyeretlen mérkőzés után győzött újra az ETO FC második csapata, amely hazai pályán verte meg a Sopront. Csala Márkó Tamás a 87. percben szerezte a győztes gólt. Mindkét csapat 34 pontot gyűjtve zárta az idényt.
NB III
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
30. FORDULÓ
ETO FC II–Sopron 3–2
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Gyirmót
|29
|26
|1
|2
|103–20
|+83
|79
|2. Tatabánya
|29
|19
|2
|8
|61–37
|+24
|59
|3. Dorog
|29
|17
|4
|8
|46–34
|+12
|55
|4. Puskás Akadémia II.
|29
|17
|3
|9
|58–34
|+24
|54
|5. Komárom
|29
|15
|6
|8
|59–42
|+17
|51
|6. Szombathelyi Haladás
|29
|15
|5
|9
|42–31
|+11
|50
|7. Mosonmagyaróvár
|29
|13
|5
|11
|42–32
|+10
|44
|8. Veszprém
|29
|11
|8
|10
|34–36
|–2
|41
|9. Budaörs
|29
|11
|5
|13
|52–51
|+1
|38
|10. Bicske
|29
|10
|6
|13
|49–49
|0
|36
|11. ETO Akadémia
|30
|10
|4
|16
|47–63
|–16
|34
|12. Újpest II.
|29
|9
|7
|13
|45–48
|–3
|34
|13. Sopron
|30
|9
|7
|14
|43–58
|–15
|34
|14. Pápa
|29
|6
|3
|20
|42–82
|–40
|21
|15. Balatonfüred
|29
|4
|6
|19
|19–58
|–39
|18
|16. Zsámbék
|29
|3
|4
|22
|34–101
|–67
|13
