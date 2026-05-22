NB III: győri vereséggel zárta az idényt a Sopron

Négy nyeretlen mérkőzés után győzött újra az ETO FC második csapata, amely hazai pályán verte meg a Sopront. Csala Márkó Tamás a 87. percben szerezte a győztes gólt. Mindkét csapat 34 pontot gyűjtve zárta az idényt.

NB III

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

30. FORDULÓ

ETO FC II–Sopron 3–2