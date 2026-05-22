Nemzeti Sportrádió

NB III: győri vereséggel zárta az idényt a Sopron

2026.05.22. 18:15
Fotó: Facebook, FC Sopron, archív
Az ETO FC II hazai pályán 3–2-re legyőzte az FC Sopront a labdarúgó NB III Északnyugati csoportjának 30. fordulójának pénteki nyitányán.

Négy nyeretlen mérkőzés után győzött újra az ETO FC második csapata, amely hazai pályán verte meg a Sopront. Csala Márkó Tamás a 87. percben szerezte a győztes gólt. Mindkét csapat 34 pontot gyűjtve zárta az idényt.

NB III
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
30. FORDULÓ
ETO FC II–Sopron 3–2

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSAMGyDVL–KGk 
1. Gyirmót292612103–20+83 79 
2. Tatabánya29192861–37+24 59 
3. Dorog29174846–34+12 55 
4. Puskás Akadémia II.29173958–34+24 54 
5. Komárom29156859–42+17 51 
6. Szombathelyi Haladás29155942–31+11 50 
7. Mosonmagyaróvár291351142–32+10 44 
8. Veszprém291181034–36–2 41 
9. Budaörs291151352–51+1 38 
10. Bicske291061349–4936 
11. ETO Akadémia301041647–63–16 34 
12. Újpest II.29971345–48–3 34 
13. Sopron30971443–58–15 34 
14. Pápa29632042–82–40 21 
15. Balatonfüred29461919–58–39 18 
16. Zsámbék29342234–101–67 13 

 

 

