Vb 2026: 28 oroszlánnal készül bevenni az Újvilágot Szenegál

A listán természetesen ott vannak a téli Afrika-kupán szerepelt keret gerincét adó játékosok, miközben azért akadnak meglepetésre bekerült labdarúgók is, ilyen például az első felnőtt bajnoki mérkőzésén (!) április közepén pályára lépő 18 éves Bara Ndiaye – a válogatottban természetesen újoncnak számító középpályás négy bajnokit játszott a bajnokságot megnyerő Bayern München színeiben.

A Ndiayénél három héttel fiatalabb kora ellenére már tízszeres válogatott PSG-csatár, Ibrahim Mbaye is ott van a 28-as keretben. Szintén a francia fővárosban futballozik a névsor másik újonca, a 26 éves Moustapha Mbow, aki a Paris FC csapatkapitányaként érkezhet a tornára. Feltéve persze, hogy befér a maximum 26 fős végleges szűkített világbajnoki keretbe, amit június 1-ig kell kijelölnie a szövetségi kapitánynak.

Azt szinte biztosra vehetjük, hogy a korábbi liverpooli támadónak, a 34 éves Sadio Manénak nem kell aggódnia azért, hogy bekerül-e a szűkített keretbe, vagy sem – a 126 válogatott mérkőzésén 53 gólt szerző szélső nélkül elképzelhetetlen a szenegáli vb-keret. A többi veterán klasszis is ott van a névsorban – Idrissa Gueye, Édouard Mendy, Kalidou Koulibaly és Abdoulaye Seck egyaránt elmúlt 34 éves –, és nem lenne meglepő, ha sokuk számára ez lenne az utolsó nagy torna a válogatottal.

A bő keret érdekessége, hogy az összes labdarúgó légiós: a legtöbben, kilencen a francia élvonalból érkeznek, heten jönnek az angol Premier League-ből, a szaúdi bajnokságból hárman, a német, a török és a spanyol élvonalból egyaránt két játékos kapott meghívót, egy-egy labdarúgó pedig a belga, az izraeli és az olasz élvonalat képviseli.

Szenegál válogatottja az I-csoport tagjaként főleg a keleti parton játssza majd a mérkőzéseit, június 16-án New Yorkban Franciaország ellen kezdi meg a szereplését, egy héttel később ugyanott Norvégia ellen lép pályára, majd a csoportkör zárásaként három nap múlva, június 26-án, pénteken Irakkal játszik a csapat Torontóban.

SZENEGÁL KERETE A LABDARÚGÓ-VILÁGBAJNOKSÁGRA

Kapusok: Yehvann Diouf (OGC Nice – Franciaország), Édouard Mendy (Al-Ahli – Szaúd-Arábia), Mory Diaw (Le Havre – Franciaország)

Védők: Mamadou Sarr (Chelsea – Anglia), Abdoulaye Seck (Maccabi Haifa – Izrael), Ismail Jakobs (Galatasaray – Törökország), Krépin Diatta (AS Monaco – Franciaország), Moussa Niakhaté (Lyon – Franciaország), Antoine Mendy (OGC Nice – Franciaország), El Hadji Malick Diouf (West Ham United – Anglia), Moustapha Mbow (Paris FC – Franciaország), Kalidou Koulibaly (Al-Hilal – Szaúd-Arábia), Ilay Camara (Anderlecht – Belgium)

Középpályássok: Idrissa Gueye (Everton – Anglia), Pathé Ciss (Rayo Vallecano – Spanyolország), Lamine Camara (AS Monaco – Franciaország), Pape Matar Sarr (Tottenham Hotspur – Anglia), Habib Diarra (Sunderland – Anglia), Pape Gueye (Villarreal – Spanyolország), Bara Ndiaye (Bayern München – Németország)

Támadók: Sadio Mané (Al-Naszr – Szaúd-Arábia), Assane Diao (Como – Olaszország), Nicolas Jackson (Bayern München – Németország), Cherif Ndiaye (Samsunspor – Törökország), Ismaila Sarr (Crystal Palace – Anglia), Bamba Dieng (Lorient – Franciaország), Ibrahim Mbaye (PSG – Franciaország), Iliman Ndiaye (Everton – Anglia)

Szövetségi kapitány: Pape Thiaw