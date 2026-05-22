Vadvízi kajak-kenu vb: nem jutottak döntőbe a magyarok sprintben

2026.05.22. 20:03
Fotó: Magyar Kajak-Kenu Szövetség
vadvízi kajak-kenu vb kajak-kenu vadvízi kajak
Nem jutott magyar versenyző a sprintszámok döntőjébe a Nemzetközi Kajak-Kenu Szövetség vadvízi világbajnokságán, a boszniai Banja Lukában.

 

A hazai szövetség közösségi oldalának beszámolója szerint K–1-ben Seprényi Sára 25. lett az előfutamban, míg a férfiaknál Wéber Barna az 51., Birkás Balázs pedig az 55. helyet szerezte meg. A férfi C–1 előfutamában Wéber Barnát kizárták, így nincs hivatalos eredménye.

A versenyeket az Orbász (Vrbas) folyón rendezik.

A vadvízi szakágban a szlalommal ellentétben nem kapukat kell kerülgetni, csupán a lehető legjobb útvonalat megtalálva, minél gyorsabban kell lejönni a pályán. Magyarország – dunaremetei helyszínnel – június 5–6-án vadvízi világkupát rendez.

 

