Vadvízi kajak-kenu vb: nem jutottak döntőbe a magyarok sprintben

A hazai szövetség közösségi oldalának beszámolója szerint K–1-ben Seprényi Sára 25. lett az előfutamban, míg a férfiaknál Wéber Barna az 51., Birkás Balázs pedig az 55. helyet szerezte meg. A férfi C–1 előfutamában Wéber Barnát kizárták, így nincs hivatalos eredménye.

A versenyeket az Orbász (Vrbas) folyón rendezik.

A vadvízi szakágban a szlalommal ellentétben nem kapukat kell kerülgetni, csupán a lehető legjobb útvonalat megtalálva, minél gyorsabban kell lejönni a pályán. Magyarország – dunaremetei helyszínnel – június 5–6-án vadvízi világkupát rendez.