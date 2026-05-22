Bahrein helyett Kazahsztánban rendezik meg az idei birkózó-vb-t

2026.05.22. 19:01
Asztana birkózó-vb birkózás
A Nemzetközi Birkózószövetség (UWW) pénteken a hivatalos honlapján bejelentette, hogy az októberi világbajnokságnak Manama helyett Kazahsztán fővárosa, Asztana lesz a házigazdája.

Az UWW pénteken előbb közleményt adott ki arról, hogy az október 24. és november 1. között esedékes birkózó-világbajnokságot nem Bahrein fővárosában, Manamában rendezik meg. A döntést a térségben jelenleg uralkodó geopolitikai helyzettel, az így keletkezett folyamatos bizonytalansággal és a nemzetközi utazásokra gyakorolt kiszámíthatatlansággal magyarázta.

Cikkében az UWW azt írta, hogy az esetleges időpontváltozásról és az új házigazdával kapcsolatos információkkal később jelentkezik.

Nem sokat kellett várni a bejelentésre, péntek kora este közölték, hogy az elnökség ülésezett, a sikeres helyszíni bejárást és ellenőrzéseket követően eldöntötték, hogy a Kazahsztán fővárosában, Asztanában található Barisz Aréna látja vendégül a sportág idei legnagyobb eseményét.

A vb tehát 2019 után visszatér Asztanába (akkor Nur-Szultannak nevezték a várost), azon az eseményen közel 1000 birkózó vett részt, ez akkor rekordnak számított. Az UWW megemlíti, hogy a hét évvel ezelőtti vb-hez hasonlóan ezúttal is telt ház várható a világbajnokságon. Arról nem számolt be, hogy megváltozott-e az esemény időpontja, jelen állás szerint ebben tehát nincs változás.

 

