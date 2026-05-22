Nem nyert a Nafta, osztályozót játszik a feljutásért

Ahol látjuk leírva, benne az első „a” betű ötletesen más színnel van feltüntetve. Jelezve: vegyes lakosság él itt, a szlovéneknek Lendava, nekünk Lendva az ősi magyar település, amelyet még a Honfoglalás előtt, 860-ban alapítottak, és Alsólendva néven volt a régi Magyarország része egészen a trianoni békeszerződésig. A település ma is a muravidéki és a szlovéniai magyarok központja. A stadionra néz le a dombról a lendvai vár, az Esterházyak régi erőssége. A sajtótribünjéről az idilli szőlődombra látni rá, a domb mögött már Magyarország.

A város lakossága kevesebb, mint háromezer, a stadion befogadóképessége több, mint kétezer. De van itt egy közigazgatási csavar: a stadion Lendva községben van, amelynek a központja (!) viszont Lendva városa, a községben majdnem 11 ezren laknak. A városi rész irányából hatalmas kék füst gomolyodik az ég felé: jönnek az ultrák!

Futballünnep készülődik itt a pénteki délutáni napsütésben. Ha minden jól alakul, feljutást lehet ünnepelni a szlovén első osztályba. Ehhez a tabella első helyén álló NK Nafta Lendvának le kell győznie a harmadik helyezett Triglavot, vagy ha ez nem sikerül, kiszurkolni, hogy az ezzel párhuzamosan zajló Bilje–Grosuplje mérkőzésen ne nyerjen a vendégcsapat, amelytől az előző fordulóban kikapott 2–1-re a Lendva, amelynek így is maradt két pont előnye az utolsó fordulóra. Csak a bajnok jut fel automatikusan, a másodiknak osztályozót kell játszania az első osztályért, amelyből tavaly ilyenkor esett vissza a Lendva.

A készülődő futballünnep magyar ünnep is: magyar a klub tulajdonosa (Végh Gábor, a ZTE FC korábbi tulajdonosa), magyar a sportigazgató (Sallói István), magyar a vezetőedző, Bozsik József, aki az Aranycsapat legendájának, az első százszoros magyar válogatott Bozsik Józsefnek az unokája, és a Zalaegerszeggel magyar bajnok korábbi szövetségi kapitány, a most televíziós szakkommentátorként ismert Bozsik Péter fia. A keretben pedig négy magyar játékos: a kapus Németh Ervin, továbbá Dragóner Áron, Bakti Balázs és Keresztes Noel. Utóbbi most sérült, a Triglav elleni keretben Dragóner és Bakti képviselte a magyar szekciót. Amikor a Zalaegerszegről kölcsönvett Bakti Balázshoz kerül a labda, az ultraszektorból felhangzik a skandálás: „Zeg, zeg, zeg, Zalaegerszeg!”

A 20. percben majdnem ott volt a baj, a vendégek támadója, Bujazid Hegic a kapu torkából, egy méterről lőtt fölé, figyelmeztető jelként.

A visszajutás a Prva Ligába presztízskérdés is: a Nafta Lendva Szlovénia legrégebbi futballklubja, 1903-ban még Magyarországon alapították Lendvai Football Egyesület néven. Ahogy a klubhimnusz első strófájában éneklik, egy helyi szurkoló fordításában: „Itt a vár alatt játszik a Nafta/kék-fehér vér csörgedez az erekben//Egész Szlovénia jól tudja/hogy Lendva a futball otthona” Igaz, 2012-ben az eredeti egyesület megszűnt, 2014-ben alapították újra. Végh Gábor 2017-ben lett az egyesület elnöke, sportigazgatóként akkor a ZTE-legenda Kocsárdi Gergely irányította a szakmai munkát.

A 34. percben talpra ugrik a nézősereg, „gólszaga” van az akciónak, amelyben Josip Zorica a felezővonaltól végigviszi a labdát a tizenhatosig, leadja balra, kapná vissza, de pontatlan a passz, oda a lehetőség…

A kissé lanyha első félidő után a második játékrész elejét igencsak megnyomta a Lendva. A 47. percben balról érkező szöglet után Tibor Gorenc Stankovic fejelt a jobb kapufára, hat perccel később pedig Amedej Marosa lőtt kevéssel a bal kapufa mellé. Viszont csipkedniük is kellett magukat a hazaiaknak, mivel a másik pályán vezetést szerzett a Brinje Grosuplje, amely így a virtuális tabella élére állt, kettővel jobb gólkülönbségének köszönhetően.

A 78. percben aztán megjött a várva-várt hazai gól, Luka Kambic révén, amely a bajnoki címet jelentheti. A következő percben pedig le is zárhatta volna a meccset a Lendva, amikor a ziccerben kapura törő Amadej Marosa lágyan átemelte a labdát a kapus fölött, ám labdája a lécről kifelé pattant. Ám a következő percben jött a hideg zuhany: Tihomir Maksimovic jól eltalált lövése a hazai kapu bal alsó sarkában kötött ki…

Az örömünnep pénteken elmaradt, az élvonalbeli tagságot az osztályozón kell kivívnia a Lendvának a Primorje ellen, az oda-visszavágós párharc mérkőzéseit jövő szerdán és szombaton rendezik.

„Csalódottak vagyok, de fel kell ebből állnunk valahogy, mert nyakunkon az osztályozó – mondta lapunknak Bozsik József vezetőedző. – Nem ezt érdemelte a csapat, egyetlen vereségünk volt az idényben, klubrekordot jelentő hetvenöt pontot gyűjtöttünk, pech, hogy ez idén nem volt elég a bajnoki címhez. A meccs legjobb szakaszában szereztünk vezetést, de sajnos kaptunk egy gólt kontrából. Az osztályozón a Primorjén lesz a nyomás, a kupában már bizonyítottuk, hogy első ligás csapatokkal is fel tudjuk venni a versenyt.”

2. SNL, 30. FORDULÓ

Nafta–Triglav 1–1

Bilje–Grosuplje 0–1

Ilirija–Beltinci 1–3