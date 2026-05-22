Antonelli és a Mercedes mindenki előtt; Albon mormotával ütközött a meghosszabbított montreali edzésen
A vontatott szezonkezdet után igazán hektikus időszakába fordulunk a bajnoskágban, mivel a nyári szünetig hátralévő tíz hétvége során összesen hét nagydíjat rendezik meg. Az első állomás Montreal, ahol először bonyolítanak le sprinthétvégét, így mindössze egy edzés állt a mezőny rendelkezésére az esti sprintidőmérő előtt.
Nagy várakozás előzte meg a Grand Prix-t, hiszen amellett, hogy a Mercedes az első átfogó fejlesztési csomagját hozta el, s frissítésekkel készült a címvédő McLaren is, most zárul az ADUO-rendszer első értékelési szakasza, ráadásul utoljára versenyez a mezőny a június 1-i szigorítások előtt.
A gyakorlás elején a Red Bull diktálta a tempót: Max Verstappen már az első pillanatban az élre állt, majd később csapattársa, Isack Hadjar is felzárkózott mögé. Jól kezdett a „vörös bikák” testvércsapata is, Liam Lawson is remek kört rakott össze, és ott volt a top 5-ben. Az új-zélandi lendülete ugyanakkor hamar elfogyott: a Racing Bulls megadta magát alatta, aminek következtében a piros zászló is előkerült.
A faenzai csapat mellett nem alakult zökkenőmentesen az Alpine számára sem a kezdés: Franco Colapinto az installációs köre végén a bokszutcába kényszerült, úgy tűnt, a gázpedállal adódott problémája. Később azonban kiderült, ennél nagyobb a gond az enstone-iaknál: az argentin motorgond miatt vesztegelt végig a garázsba, és mért körig sem jutott.
Noha A Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) gyorsan reagált a fennakadásra, és jelezte, kompenzálásképp négy perccel megtoldja az egyetlen edzést, nem kellett sokat várni az újabb kényszerszünetre. Az akkor kilencedikként álló Alexander Albon elé mormota szaladt be a pályára, és megrongálta a Williams első szárnyát, a pilóta meg falba szállt a 6-os kanyarnál.
Az eset után hosszabb leállás következett, a szövetség további 15 percet adott hozzá az edzéshez, hogy a csapatoknak lehetősége nyíljon a további adatgyűjtésre a sprintidőmérő előtt. A gyakorlás Piastri vezetésével indult újra, mögötte Hamilton, Russell, Antonelli, illetve Verstappen alkotta az első ötöst. Valamennyien a kemény gumin érték el az idejüket, és ezen a keveréken is folytatták a körözést.
A folytatásban a Mercedes vette át az irányítást: Antonelli és Russell folyamatosan előzte egymást az időlista élén, de a lágy gumis próbálkozásokat az olasz várhatta az első helyről. Az olasz már nem engedte ki a kezéből az első helyet, s tette mindezt úgy, hogy Russell kétszer is nekifutott. A brit először közel fél másodperccel maradt el a márkatárstól, majd 142 ezredre közelítette meg őt, ráadásul túl is erőltette, ugyanis érintőre vette a fallal a 2-es kanyarnál, de szerencséjére nem sérült a Mercedes.
Nem úgy, mint Esteban Ocon autója, a francia pilóta összetörte a Haas elejét a 4-es kanyar kijáratánál. Az eset miatt harmadszor lendült a piros zászló, amely egyúttal a zaklatott edzés végét jelentette, mivel nem maradt idő arra, hogy a mezőny felérjen egy újabb gyors körre.
Az élen záró Mercedes párosát Hamilton követte, a brit lemaradása már tetemes volt: közel nyolc tizedet kapott. Mögötte a csapattárs, Leclerc zárt a másik Ferrarival, majd Verstappen tette teljessé az első ötöst. A hatodik-hetedik helyen Lando Norris, Piastri sorrendben a McLaren párosa, utána Arvid Lindblad, Nico Hülkenberg, valamint meglepetésre Fernando Alonso sorakozott a top 10-ben.
Folytatás 22 óra 30 perckor a sprintidőmérővel.
KANADAI NAGYDÍJ, A SZABADEDZÉS VÉGEREMDÉNYE
|1.
|Kimi Antonelli
|olasz
|Mercedes
|1:13.402
|átlag: 213.885 km/ó
|33 kör
|2.
|George Russell
|brit
|Mercedes
|1:13.544
|0.142 mp h.
|35
|3.
|Lewis Hamilton
|brit
|Ferrari
|1:14.176
|0.774
|36
|4.
|Charles Leclerc
|monacói
|Ferrari
|1:14.355
|0.953
|36
|5.
|Max Verstappen
|holland
|Red Bull-Ford
|1:14.366
|0.964
|31
|6.
|Lando Norris
|brit
|McLaren-Mercedes
|1:14.799
|1.397
|32
|7.
|Oscar Piastri
|ausztrál
|McLaren-Mercedes
|1:14.963
|1.561
|32
|8.
|Arvid Lindblad
|brit
|Racing Bulls-Ford
|1:15.452
|2.050
|33
|9.
|Nico Hülkenberg
|német
|Audi
|1:15.698
|2.296
|27
|10.
|Fernando Alonso
|spanyol
|Aston Martin-Honda
|1:15.863
|2.461
|31
|11.
|Gabriel Bortoleto
|brazil
|Audi
|1:16.214
|2.812
|32
|12.
|Isack Hadjar
|francia
|Red Bull-Ford
|1:16.253
|2.851
|29
|13.
|Esteban Ocon
|francia
|Haas-Ferrari
|1:16.497
|3.095
|31
|14.
|Alexander Albon
|thaiföldi
|Williams-Mercedes
|1:16.642
|3.240
|15
|15.
|Carlos Sainz
|spanyol
|Williams-Mercedes
|1:16.660
|3.258
|36
|16.
|Pierre Gasly
|francia
|Alpine-Mercedes
|1:16.809
|3.407
|29
|17.
|Lance Stroll
|kanadai
|Aston Martin-Honda
|1:16.978
|3.576
|29
|18.
|Liam Lawson
|új-zélandi
|Racing Bulls-Ford
|1:17.431
|4.029
|5
|19.
|Oliver Bearman
|brit
|Haas-Ferrari
|1:17.770
|4.368
|26
|20.
|Valtteri Bottas
|finn
|Cadillac-Ferrari
|1:17.868
|4.466
|28
|21.
|Sergio Pérez
|mexikói
|Cadillac-Ferrari
|1:17.926
|4.524
|28
|22.
|Franco Colapinto
|argentin
|Alpine-Mercedes
|-
|1
|55. KANADAI NAGYDÍJ
|MÁJUS 22., PÉNTEK
|Szabadedzés
|1. Antonelli 1:13.402
|Sprintidőmérő
|22.30–23.14
|MÁJUS 23., SZOMBAT
|Sprintverseny
|18.00–19.00
|Időmérő
|22.00–23.00
|MÁJUS 24., VASÁRNAP
|A verseny (70 kör, 305.27 km) rajtja
|22.00
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Monacói Nagydíj, Monte-Carlo
|június 7., 15.00
|Katalán Nagydíj, Barcelona
|június 14., 15.00
|Osztrák Nagydíj, Spielberg
|június 28., 15.00