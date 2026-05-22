Antonelli és a Mercedes mindenki előtt; Albon mormotával ütközött a meghosszabbított montreali edzésen

A vontatott szezonkezdet után igazán hektikus időszakába fordulunk a bajnoskágban, mivel a nyári szünetig hátralévő tíz hétvége során összesen hét nagydíjat rendezik meg. Az első állomás Montreal, ahol először bonyolítanak le sprinthétvégét, így mindössze egy edzés állt a mezőny rendelkezésére az esti sprintidőmérő előtt.

Nagy várakozás előzte meg a Grand Prix-t, hiszen amellett, hogy a Mercedes az első átfogó fejlesztési csomagját hozta el, s frissítésekkel készült a címvédő McLaren is, most zárul az ADUO-rendszer első értékelési szakasza, ráadásul utoljára versenyez a mezőny a június 1-i szigorítások előtt.

A gyakorlás elején a Red Bull diktálta a tempót: Max Verstappen már az első pillanatban az élre állt, majd később csapattársa, Isack Hadjar is felzárkózott mögé. Jól kezdett a „vörös bikák” testvércsapata is, Liam Lawson is remek kört rakott össze, és ott volt a top 5-ben. Az új-zélandi lendülete ugyanakkor hamar elfogyott: a Racing Bulls megadta magát alatta, aminek következtében a piros zászló is előkerült.

A faenzai csapat mellett nem alakult zökkenőmentesen az Alpine számára sem a kezdés: Franco Colapinto az installációs köre végén a bokszutcába kényszerült, úgy tűnt, a gázpedállal adódott problémája. Később azonban kiderült, ennél nagyobb a gond az enstone-iaknál: az argentin motorgond miatt vesztegelt végig a garázsba, és mért körig sem jutott.

Noha A Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) gyorsan reagált a fennakadásra, és jelezte, kompenzálásképp négy perccel megtoldja az egyetlen edzést, nem kellett sokat várni az újabb kényszerszünetre. Az akkor kilencedikként álló Alexander Albon elé mormota szaladt be a pályára, és megrongálta a Williams első szárnyát, a pilóta meg falba szállt a 6-os kanyarnál.

Az eset után hosszabb leállás következett, a szövetség további 15 percet adott hozzá az edzéshez, hogy a csapatoknak lehetősége nyíljon a további adatgyűjtésre a sprintidőmérő előtt. A gyakorlás Piastri vezetésével indult újra, mögötte Hamilton, Russell, Antonelli, illetve Verstappen alkotta az első ötöst. Valamennyien a kemény gumin érték el az idejüket, és ezen a keveréken is folytatták a körözést.

A folytatásban a Mercedes vette át az irányítást: Antonelli és Russell folyamatosan előzte egymást az időlista élén, de a lágy gumis próbálkozásokat az olasz várhatta az első helyről. Az olasz már nem engedte ki a kezéből az első helyet, s tette mindezt úgy, hogy Russell kétszer is nekifutott. A brit először közel fél másodperccel maradt el a márkatárstól, majd 142 ezredre közelítette meg őt, ráadásul túl is erőltette, ugyanis érintőre vette a fallal a 2-es kanyarnál, de szerencséjére nem sérült a Mercedes.

Nem úgy, mint Esteban Ocon autója, a francia pilóta összetörte a Haas elejét a 4-es kanyar kijáratánál. Az eset miatt harmadszor lendült a piros zászló, amely egyúttal a zaklatott edzés végét jelentette, mivel nem maradt idő arra, hogy a mezőny felérjen egy újabb gyors körre.

Az élen záró Mercedes párosát Hamilton követte, a brit lemaradása már tetemes volt: közel nyolc tizedet kapott. Mögötte a csapattárs, Leclerc zárt a másik Ferrarival, majd Verstappen tette teljessé az első ötöst. A hatodik-hetedik helyen Lando Norris, Piastri sorrendben a McLaren párosa, utána Arvid Lindblad, Nico Hülkenberg, valamint meglepetésre Fernando Alonso sorakozott a top 10-ben.

Folytatás 22 óra 30 perckor a sprintidőmérővel.

KANADAI NAGYDÍJ, A SZABADEDZÉS VÉGEREMDÉNYE 1. Kimi Antonelli olasz Mercedes 1:13.402 átlag: 213.885 km/ó 33 kör 2. George Russell brit Mercedes 1:13.544 0.142 mp h. 35 3. Lewis Hamilton brit Ferrari 1:14.176 0.774 36 4. Charles Leclerc monacói Ferrari 1:14.355 0.953 36 5. Max Verstappen holland Red Bull-Ford 1:14.366 0.964 31 6. Lando Norris brit McLaren-Mercedes 1:14.799 1.397 32 7. Oscar Piastri ausztrál McLaren-Mercedes 1:14.963 1.561 32 8. Arvid Lindblad brit Racing Bulls-Ford 1:15.452 2.050 33 9. Nico Hülkenberg német Audi 1:15.698 2.296 27 10. Fernando Alonso spanyol Aston Martin-Honda 1:15.863 2.461 31 11. Gabriel Bortoleto brazil Audi 1:16.214 2.812 32 12. Isack Hadjar francia Red Bull-Ford 1:16.253 2.851 29 13. Esteban Ocon francia Haas-Ferrari 1:16.497 3.095 31 14. Alexander Albon thaiföldi Williams-Mercedes 1:16.642 3.240 15 15. Carlos Sainz spanyol Williams-Mercedes 1:16.660 3.258 36 16. Pierre Gasly francia Alpine-Mercedes 1:16.809 3.407 29 17. Lance Stroll kanadai Aston Martin-Honda 1:16.978 3.576 29 18. Liam Lawson új-zélandi Racing Bulls-Ford 1:17.431 4.029 5 19. Oliver Bearman brit Haas-Ferrari 1:17.770 4.368 26 20. Valtteri Bottas finn Cadillac-Ferrari 1:17.868 4.466 28 21. Sergio Pérez mexikói Cadillac-Ferrari 1:17.926 4.524 28 22. Franco Colapinto argentin Alpine-Mercedes - 1