Antonelli és a Mercedes mindenki előtt; Albon mormotával ütközött a meghosszabbított montreali edzésen

H. L.
2026.05.22. 19:50
A tavalyi győztes Russell 142 ezred hátránnyal nyitotta a kanadai hétvégét (Fotó: AFP)
Andrea Kimi Antonelli, George Russell sorrendben a Mercedes kettőse zárt az élen a Formula–1-es Kanadai Nagydíj pénteki szabadedzésén. A harmadik-negyedik helyet a Ferrari párosa foglalta el, míg az első ötöst Max Verstappen (Red Bull) tette teljessé a hektikus, piros zászlókkal tűzdelt gyakorláson.

A vontatott szezonkezdet után igazán hektikus időszakába fordulunk a bajnoskágban, mivel a nyári szünetig hátralévő tíz hétvége során összesen hét nagydíjat rendezik meg. Az első állomás Montreal, ahol először bonyolítanak le sprinthétvégét, így mindössze egy edzés állt a mezőny rendelkezésére az esti sprintidőmérő előtt.

Nagy várakozás előzte meg a Grand Prix-t, hiszen amellett, hogy a Mercedes az első átfogó fejlesztési csomagját hozta el, s frissítésekkel készült a címvédő McLaren is, most zárul az ADUO-rendszer első értékelési szakasza, ráadásul utoljára versenyez a mezőny a június 1-i szigorítások előtt.

A gyakorlás elején a Red Bull diktálta a tempót: Max Verstappen már az első pillanatban az élre állt, majd később csapattársa, Isack Hadjar is felzárkózott mögé. Jól kezdett a „vörös bikák” testvércsapata is, Liam Lawson is remek kört rakott össze, és ott volt a top 5-ben. Az új-zélandi lendülete ugyanakkor hamar elfogyott: a Racing Bulls megadta magát alatta, aminek következtében a piros zászló is előkerült.

A faenzai csapat mellett nem alakult zökkenőmentesen az Alpine számára sem a kezdés: Franco Colapinto az installációs köre végén a bokszutcába kényszerült, úgy tűnt, a gázpedállal adódott problémája. Később azonban kiderült, ennél nagyobb a gond az enstone-iaknál: az argentin motorgond miatt vesztegelt végig a garázsba, és mért körig sem jutott.

Noha A Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) gyorsan reagált a fennakadásra, és jelezte, kompenzálásképp négy perccel megtoldja az egyetlen edzést, nem kellett sokat várni az újabb kényszerszünetre. Az akkor kilencedikként álló Alexander Albon elé mormota szaladt be a pályára, és megrongálta a Williams első szárnyát, a pilóta meg falba szállt a 6-os kanyarnál.

Az eset után hosszabb leállás következett, a szövetség további 15 percet adott hozzá az edzéshez, hogy a csapatoknak lehetősége nyíljon a további adatgyűjtésre a sprintidőmérő előtt. A gyakorlás Piastri vezetésével indult újra, mögötte Hamilton, Russell, Antonelli, illetve Verstappen alkotta az első ötöst. Valamennyien a kemény gumin érték el az idejüket, és ezen a keveréken is folytatták a körözést.

A folytatásban a Mercedes vette át az irányítást: Antonelli és Russell folyamatosan előzte egymást az időlista élén, de a lágy gumis próbálkozásokat az olasz várhatta az első helyről. Az olasz már nem engedte ki a kezéből az első helyet, s tette mindezt úgy, hogy Russell kétszer is nekifutott. A brit először közel fél másodperccel maradt el a márkatárstól, majd 142 ezredre közelítette meg őt, ráadásul túl is erőltette, ugyanis érintőre vette a fallal a 2-es kanyarnál, de szerencséjére nem sérült a Mercedes.

Nem úgy, mint Esteban Ocon autója, a francia pilóta összetörte a Haas elejét a 4-es kanyar kijáratánál. Az eset miatt harmadszor lendült a piros zászló, amely egyúttal a zaklatott edzés végét jelentette, mivel nem maradt idő arra, hogy a mezőny felérjen egy újabb gyors körre.

Az élen záró Mercedes párosát Hamilton követte, a brit lemaradása már tetemes volt: közel nyolc tizedet kapott. Mögötte a csapattárs, Leclerc zárt a másik Ferrarival, majd Verstappen tette teljessé az első ötöst. A hatodik-hetedik helyen Lando Norris, Piastri sorrendben a McLaren párosa, utána Arvid Lindblad, Nico Hülkenberg, valamint meglepetésre Fernando Alonso sorakozott a top 10-ben.

Folytatás 22 óra 30 perckor a sprintidőmérővel.

KANADAI NAGYDÍJ, A SZABADEDZÉS VÉGEREMDÉNYE

1.Kimi AntonelliolaszMercedes1:13.402átlag: 213.885 km/ó33 kör
2.George RussellbritMercedes1:13.5440.142 mp h.35
3.Lewis HamiltonbritFerrari1:14.1760.77436
4.Charles LeclercmonacóiFerrari1:14.3550.95336
5.Max VerstappenhollandRed Bull-Ford1:14.3660.96431
6.Lando NorrisbritMcLaren-Mercedes1:14.7991.39732
7.Oscar PiastriausztrálMcLaren-Mercedes1:14.9631.56132
8.Arvid LindbladbritRacing Bulls-Ford1:15.4522.05033
9.Nico HülkenbergnémetAudi1:15.6982.29627
10.Fernando AlonsospanyolAston Martin-Honda1:15.8632.46131
11.Gabriel BortoletobrazilAudi1:16.2142.81232
12.Isack HadjarfranciaRed Bull-Ford1:16.2532.85129
13.Esteban OconfranciaHaas-Ferrari1:16.4973.09531
14.Alexander AlbonthaiföldiWilliams-Mercedes1:16.6423.24015
15.Carlos SainzspanyolWilliams-Mercedes1:16.6603.25836
16.Pierre GaslyfranciaAlpine-Mercedes1:16.8093.40729
17.Lance StrollkanadaiAston Martin-Honda1:16.9783.57629
18.Liam Lawsonúj-zélandiRacing Bulls-Ford1:17.4314.0295
19.Oliver BearmanbritHaas-Ferrari1:17.7704.36826
20.Valtteri BottasfinnCadillac-Ferrari1:17.8684.46628
21.Sergio PérezmexikóiCadillac-Ferrari1:17.9264.52428
22.Franco ColapintoargentinAlpine-Mercedes- 1
55. KANADAI NAGYDÍJ
MÁJUS 22., PÉNTEK
Szabadedzés1. Antonelli 1:13.402
Sprintidőmérő22.30–23.14
MÁJUS 23., SZOMBAT
Sprintverseny18.00–19.00
Időmérő22.00–23.00
MÁJUS 24., VASÁRNAP
A verseny (70 kör, 305.27 km) rajtja22.00
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Monacói Nagydíj, Monte-Carlojúnius 7., 15.00
Katalán Nagydíj, Barcelonajúnius 14., 15.00
Osztrák Nagydíj, Spielbergjúnius 28., 15.00

 

 

