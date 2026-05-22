Máthé Dominik: Chema a meccs után mindenkitől elköszönt, mert nem tudja, hogy ő lesz az edző vagy sem

„Elsősorban sajnálom, hogy nem jutottunk ki egyenes ágon a tornára. Még van esélyünk szabadkártyával kijutni, de az nem nagyon fog nekünk kedvezni, hiszen akkor nagyon erős csoportba kerülünk” – mondta a jobbátlövő pénteken az M1 aktuális csatornán.

A nemzeti csapat múlt csütörtökön 31-29-re kikapott Szerbia vendégeként Nisben, és mivel vasárnap a veszprémi visszavágót csak 31–30-ra nyerte meg, nem jutott ki a januári, németországi világbajnokságra. A magyar szövetség (MKSZ) hétfőn szabadkártyát igényelt, amiről a nemzetközi szövetség a hírek szerint még ezen a héten döntést hoz.

Máthé elmondta, nagyon jó állapotban és formában érkezett a válogatotthoz, hiszen klubcsapata, a norvég Elverum HB másik jobbátlövője márciusban megsérült, ezért bő két hónapig egyedül játszott azon a poszton.

„Talán a régi önmagamra emlékeztettem a nézőket, hiszen volt hat- és tízgólos meccsem is, ami jót tett a lelkemnek is” – mesélte.

Hozzátette: bár meglepetésre az elődöntőben búcsúztak a bajnoki küzdelmektől, de ezen túltette magát, nagyon várta, hogy csatlakozhasson a válogatott keretéhez, és játsszon Szerbia ellen, amelynek szövetségi kapitánya az a Raúl González Gutiérrez, aki az edzője volt a Paris Saint-Germainnél.

„Nagyon szerettem volna bizonyítani, hiszen sokat köszönhetek neki, de azért játszhattam volna egy kicsit többet is Párizsban, amikor egészséges voltam. Nagyon szerettem volna megmutatni neki, mit tudok” – mondta.

A 46-szoros válogatott játékos felidézte, hogy még a szokásosnál is motiváltabban érkezett az edzőtáborba, az első néhány nap során nagyon bizakodó volt, végül azonban mindkét meccset csak a lelátóról nézhette végig.

„Nagyon sajnálom, hogy egyik mérkőzésen sem tudtam segíteni a csapatot. Ennek az okát nem tudom. Az első napon minden rendben volt, edzettem, de aztán napról napra egy bábuvá váltam az edzéseken” – mesélte.

Mint kifejtette, amikor a csapat a támadást gyakorolta, akkor neki védekeznie kellett, amikor pedig a védekezést gyakorolták, akkor támadott. Csütörtök reggel tudta meg, hogy Chema Rodríguez szövetségi kapitány az első találkozón nem számít rá, de akkor még azt gondolta, hogy a vasárnapi meccsre tartalékolja, utána azonban még inkább a perifériára került.

„Pénteken és szombaton nagyjából csak állóháború volt az edzésen, ott kellett állnom védekezésben, vagy támadásban, ennyi volt. A hét első napján beszéltem a kapitánnyal néhány szót, próbáltam neki segíteni, hogy szerintem Raúl Gonzalez milyen játékban gondolkodik ellenük. Ennyit beszéltünk egész héten” – magyarázta.

Máthé hangsúlyozta: tiszteletben tartja az edzői döntést, csak azt szeretné tudni, miért nem bíztak benne, és ha a szakmai stáb szerint nincs megfelelő állapotban a korábban sérült térde, vagy nem edzett megfelelően, vagy az elmúlt néhány hónapban nem játszott megfelelő formában, akkor miért hívták be a válogatottba?

„Chema nem volt velem korrekt, nem mondta el az okát, hogy miért nem játszottam, és ezt nem tudom elfogadni. Pedig csak annyit kellett volna mondania, hogy a másik két jobbátlövőben most jobban bízik, de azért maradjak itt edzeni. Ezzel beértem volna, és nem szólok egy szót sem” – fogalmazott Máthé, aki idén nyáron Norvégiából az északmacedón GRK Ohrid együtteséhez igazol.

Hozzáfűzte: csalódott, amiért nem kapta meg a kellő tiszteletet, de ha hívják, a jövőben is mindig szívesen csatlakozik a válogatotthoz.

„A meccs után mindenkitől elköszönt, mert nem tudja, hogy ő lesz az edző vagy sem” – mesélt a veszprémi visszavágó utáni percekről Chema Rodríguez bizonytalan jövője kapcsán.

Az MKSZ elnöksége június 2-án tarja következő elnökségi ülését, akkor kerül sor a spanyol edző beszámolójára is.