Serie A: az Interé a legjobb játékos és az év edzője is
A Serie A közleménye szerint Federico Dimarco a Bologna elleni idényzáró mérkőzés előtt veheti át a díjat. A győztest a Hawk-Eye rendszer által gyűjtött adatokra épülő, fejlett teljesítményelemzés alapján választották ki, amely nemcsak a statisztikai mutatókat, hanem a játékosok helyezkedését, labda nélküli mozgását és döntéseit is figyelembe veszi.
A balhátvédként és szárnyvédőként szereplő játékos hat gólt szerzett, 18 gólpasszt adott, utóbbi mutató rekordnak számít a Serie A történetében egy védőtől.
Az év edzőjének járó elismerést az Inter vezetőedzője, Cristian Chivu kapta. A román szakember első idényében bajnoki címre vezette a milánói gárdát, amely emellett az Olasz Kupát is megnyerte.
A díjat sportmédiumok vezetőiből álló zsűri ítélte oda, amely a szakmai eredmények mellett a csapat játékminőségét és az edzők sportszerűségét is értékelte.
TOVÁBBI DÍJAZOTTAK
Az év fiatal játékosa: Kenan Yildiz (Juventus)
Az év kapusa: Mile Svilar (Roma)
Az év védője: Marco Palestra (Cagliari)
Az év középpályása: Nico Paz (Como)
Az év csatára: Lautaro Martínez (Inter)