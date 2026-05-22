Serie A: az Interé a legjobb játékos és az év edzője is

ROCK PÉTER
2026.05.22. 19:00
Federico Dimarco és Cristian Chivu jól kijönnek egymással (Fotó: Getty Images)
Az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Serie A) kihirdette a 2025–2026-os idény legjobbjait. A kiírás legjobb játékosának az Inter bal oldali szárnyvédőjét, Federico Dimarcót választották meg, míg az év edzője a bajnok milánóiakat irányító Cristian Chivu lett.

A Serie A közleménye szerint Federico Dimarco a Bologna elleni idényzáró mérkőzés előtt veheti át a díjat. A győztest a Hawk-Eye rendszer által gyűjtött adatokra épülő, fejlett teljesítményelemzés alapján választották ki, amely nemcsak a statisztikai mutatókat, hanem a játékosok helyezkedését, labda nélküli mozgását és döntéseit is figyelembe veszi.

A balhátvédként és szárnyvédőként szereplő játékos hat gólt szerzett, 18 gólpasszt adott, utóbbi mutató rekordnak számít a Serie A történetében egy védőtől.

Az év edzőjének járó elismerést az Inter vezetőedzője, Cristian Chivu kapta. A román szakember első idényében bajnoki címre vezette a milánói gárdát, amely emellett az Olasz Kupát is megnyerte.

A díjat sportmédiumok vezetőiből álló zsűri ítélte oda, amely a szakmai eredmények mellett a csapat játékminőségét és az edzők sportszerűségét is értékelte.

TOVÁBBI DÍJAZOTTAK
Az év fiatal játékosa: Kenan Yildiz (Juventus)
Az év kapusa: Mile Svilar (Roma)
Az év védője: Marco Palestra (Cagliari)
Az év középpályása: Nico Paz (Como)
Az év csatára: Lautaro Martínez (Inter)

 

