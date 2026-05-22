Lukas Podolski befejezi labdarúgó-pályafutását – hivatalos

Lukas Podolski ebben az idényben Lengyel Kupa-győztes lett a Górnik Zabrzéval, így elsőként lett kupagyőztes öt különböző országban: Lengyelország előtt Németországban, Angliában, Törökországban és Japánban is megnyerte a sorozatot.

A német válogatottal 2014-ben világbajnoki címet nyerő Podolski csütörtökön jelentette be, hogy megvette a Górnik Zabrze tulajdonjogát. A 40 éves támadó egy nappal később arról is beszámolt, hogy ezen a hétvégén játssza utolsó mérkőzést, ezt követően befejezi pályafutását.

Podolski 2021 óta a Górnik játékosa, 134 mérkőzésen 25 gólt szerzett és 22 gólpasszt adott. Szombaton a Radomiak Radom ellen búcsúzik a futballtól, pályafutása alatt csak az FC Kölnben játszott több mérkőzést (181), mint mostani csapatában.