Gyász: elhunyt Bretz Gyula, a Magyar Öttusaszövetség egykori elnöke

A MÖSZ a közösségi oldalán felidézte, hogy Bretz Gyula tíz évig öttusázott, ifjúsági korosztályban három bajnoki címet szerzett. 1961-től 1965-ig a válogatott keret tagja volt, 1964-ben részt vehetett a tokiói olimpia előversenyén. A nevéhez fűződik egy nem hivatalos világcsúcs is, ugyanis 1962-ben Szeglet nevű lován 1360 pontot ért el lovaglásban. 1965-ben visszavonult az öttusától, de a vívásban még évekig versenyzett.

Hetvenhat éves korában, 2016-ban vállalta el a válságban lévő MÖSZ elnöki tisztségét, amelyet 2021-ig töltött be.