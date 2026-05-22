Manuel Neuer nem védhet a Német Kupa-döntőben

A bajor klub pénteki bejelentése szerint a 40 éves futballistának a bal vádlijával van problémája, ezért nem védhet a címvédő VfB Stuttgart elleni fináléban. Neuert minden bizonnyal Jonas Urbig helyettesíti.

Julian Nagelsmann, a német válogatott szövetségi kapitánya csütörtökön hozta nyilvánosságra a június 11-én kezdődő világbajnokságra készülő kerete, amelyben helyet kapott Neuer is. A 2014-ben vb-győztes kapus két évvel ezelőtt már visszavonult a nationalelftől, most azonban Nagelsmann-nak sikerült meggyőznie, hogy térjen vissza. A Bayern elöljárói pénteken közölték, hogy Neuer vb-szereplése nincs veszélyben a jelenlegi sérülése miatt.

A finálét a berlini Olimpiai Stadionban rendezik szombaton 20 órától.