Nemzeti Sportrádió

Manuel Neuer nem védhet a Német Kupa-döntőben

2026.05.22. 19:38
null
Fotó: Getty Images
Címkék
Manuel Neuer Bayern München Német Kupa
Vádlisérülés miatt nem léphet pályára a labdarúgó Német Kupa szombati döntőjében Manuel Neuer, a Bayern München német válogatott kapusa.

 

A bajor klub pénteki bejelentése szerint a 40 éves futballistának a bal vádlijával van problémája, ezért nem védhet a címvédő VfB Stuttgart elleni fináléban. Neuert minden bizonnyal Jonas Urbig helyettesíti.

Julian Nagelsmann, a német válogatott szövetségi kapitánya csütörtökön hozta nyilvánosságra a június 11-én kezdődő világbajnokságra készülő kerete, amelyben helyet kapott Neuer is. A 2014-ben vb-győztes kapus két évvel ezelőtt már visszavonult a nationalelftől, most azonban Nagelsmann-nak sikerült meggyőznie, hogy térjen vissza. A Bayern elöljárói pénteken közölték, hogy Neuer vb-szereplése nincs veszélyben a jelenlegi sérülése miatt.

A finálét a berlini Olimpiai Stadionban rendezik szombaton 20 órától.

 

Manuel Neuer Bayern München Német Kupa
Legfrissebb hírek

Manuel Neuer lesz a németek első számú kapusa a vb-n – sajtóhír

Foci vb 2026
2026.05.19. 16:26

Manuel Neuer további egy évig a Bayern München játékosa lesz – hivatalos

Német labdarúgás
2026.05.15. 18:05

Neuer szerződést hosszabbít, vb-szereplése sem zárható ki – sajtóhír

Német labdarúgás
2026.05.13. 13:10

Zavargások Párizsban, 127 embert előállítottak a Bayern–PSG után

Bajnokok Ligája
2026.05.07. 11:20

Visszavonul a Borussia Dortmund magyar származású védője

Német labdarúgás
2026.05.07. 10:08

Kimmich: Ez az idény erősebb volt, mint amelyikben tripláztunk

Bajnokok Ligája
2026.05.07. 07:25

Dupla Tízes: már most korszakos párharc – a Bayern vagy a PSG lesz ott a budapesti BL-döntőben?

Bajnokok Ligája
2026.04.29. 18:12

Tiago Tomas csodagóllal lőtte a Német Kupa döntőjébe a Stuttgartot

Német labdarúgás
2026.04.23. 23:36
Ezek is érdekelhetik