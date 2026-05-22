Vívás: a női párbajtőrözők franciaországi vk-viadalán is négy magyar a főtáblán

2026.05.22. 18:32
Kun Anna (Fotó: Földi Imre)
vívás női párbajtőr Kun Anna
A kiemelt Muhari Eszter mellett a két év kihagyás után visszatérő Kun Anna, valamint Büki Lili és Lipthay Anna köthet be szombaton a 64 között a női párbajtőrözők világkupaversenyén St-Maurban.

Ez aztán a visszatérés!

Bocsássa meg a világ (és a többi vívó is), hogy Kun Annával kezdjük a beszámolót, s persze, tudjuk, az „igazi játék”, vagyis a főtábla még csak szombaton következik St-Maurban, viszont Plásztán Attila tanítványa már a pénteki teljesítménye után is megérdemli a dicséretet, hiszen az eltiltása után visszatérő tatai párbajtőrvívó a vk-viadal selejtezőjében egy egyáltalán nem könnyű csoportban minden asszóját megnyerte, így rögtön főtáblára jutott – a kiemelt Muhari Eszter mellé.

És rögtön ekkor három tagúvá vált a magyar különítmény, hiszen Büki Lili is egyből a 64 közé jutott a csoportkör után, a kieséses szakasz után még Lipthay Hanna csatlakozott a trióhoz, további nyolc magyarnak ez nem sikerült. 

VILÁGKUPAVERSENY, ST-MAUR

Párbajtőr. Nők. Egyéni. A csoportmérkőzéseken: Muhari Eszter (kiemelt), Kun Anna 6 győzelem/0 vereség, Büki Lili 6/0, Horváth Lotti 5/1, Lipthay Hanna 5/1, Nagy Blanka 4/2, Kardos Edina 4/2, Gachályi Gréta 4/2, Borsody Emma 4/2, Gnám Tamara 3/3, Rózsás Júlia 3/3, Dékány Kinga 3/3. A 160 közé jutásért: Rózsás–Posada (venezuelai) 15:10, Borsody–Seregin (amerikai) 15:8, Predescu (román)–Dékány 15:10, Asis (venezuelai)–Gnám 15:14.

A 96 közé jutásért: Lipthay–Palpacuer (francia) 15:14, Borsody–Nagy 15:13, Kardos–Masalo (litván) 15:8, Horváth–Asis (venezuelai) 15:9, Gachályi–Di Tella (argentin) 15:14, Vernet (francia)–Rózsás 13:10. A 64 közé jutásért: Lipthay–Kim R. (dél-koreai) 14:13, Kim N. (dél-koreai)–Horváth 15:14, Van Brummen (amerikai)–Gachályi 15:13, Bozza (olasz)–Kardos 15:13, Lee (dél-koreai)–Borsody 15:12 

