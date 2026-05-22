Stipsicz Bence: Nagyon gyorsak az átváltások ezen a szinten, ezekre jobban kell figyelnünk!

JÉGKORONG-VILÁGBAJNOKSÁG, 8. JÁTÉKNAP

A-CSOPORT (ZÜRICH)

NÉMETORSZÁG–MAGYARORSZÁG 6–2 (2–0, 2–0, 2–2)

Zürich, 7925 néző. V: Bloyer, MacFarlane (mindkettő amerikai), Beresford (brit), Ondracek (cseh)

NÉMETORSZÁG: Grubauer – Wagner, Seider / Mik 1, Wissmann (1) / GAWANKE 3, Huttl / Sinn – Reichel 1, Samanski (1), Tiffels (1) / LOIBL (2), Kahun, Tuomie / Dove-McFalls 1, MICHAELIS (3), Ehl (1) / Krammer, Wiederer (1), KASTNER (2). Szövetségi kapitány: Harold Kreis

MAGYARORSZÁG: Bálizs – Stipsicz, Horváth M. / Hadobás, Ortenszky / Kiss R. (1), Garát (1) / Tornyai – Horváth B., Sebők, Terbócs / ERDÉLY, Szongoth, SÁRPÁTKI 1 / Papp K., Hári 1, Sofron / Nemes (1), Nagy K. (1), Vincze P. / Ravasz. Szövetségi kapitány: Majoross Gergely

Kapura lövések: 37–12

Emberelőny-kihasználás: 2/1, ill. 1/0