Férfi kézi: válságértekezletet tartottak a Ferencvárosnál – sajtóhír

Az Index információi szerint a Ferencváros vezetése jelentős költségcsökkentést tervez a 2026–2027-es idény előtt a férfi kézilabdacsapatnál. A beszámoló alapján a cél az, hogy egyáltalán képesek legyenek végigfinanszírozni a következő évadot, ennek érdekében pedig jelentős bércsökkentések jöhetnek. A forrás úgy tudja, hogy a játékosok, az edzők és az egyéb alkalmazottak átlagbére nem haladhatja meg a fejenkénti 300 ezer forintot.

A cikk szerint a férfi kézilabdázók mellett más szakosztályokat is érinthetnek a megszorítások, így nincs biztonságban a sorozatban kétszeres Bajnokok Ligája-győztes férfi pólócsapat, valamint az UVSE bajnoki dominanciáját tavaly megtörő női vízilabdások jövője sem.