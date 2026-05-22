Férfi kézi: válságértekezletet tartottak a Ferencvárosnál – sajtóhír

2026.05.22. 20:30
Bánhidi Bencét fogják a Ferencváros játékosai az idényük utolsó meccsén (Fotó: FTC Kézilabda/Facebook)
Jelentős gazdasági nehézségekkel nézhet szembe a Ferencváros több szakosztálya is – írja az Index klubközeli forrásokra hivatkozva. A portál szerint pénteken válságértekezletet tartottak a férfi kézilabdacsapatnál, amelynél a következő idényt érintő megszorításokról tájékoztatták a játékosokat és a stábtagokat.

Az Index információi szerint a Ferencváros vezetése jelentős költségcsökkentést tervez a 2026–2027-es idény előtt a férfi kézilabdacsapatnál. A beszámoló alapján a cél az, hogy egyáltalán képesek legyenek végigfinanszírozni a következő évadot, ennek érdekében pedig jelentős bércsökkentések jöhetnek. A forrás úgy tudja, hogy a játékosok, az edzők és az egyéb alkalmazottak átlagbére nem haladhatja meg a fejenkénti 300 ezer forintot.

A cikk szerint a férfi kézilabdázók mellett más szakosztályokat is érinthetnek a megszorítások, így nincs biztonságban a sorozatban kétszeres Bajnokok Ligája-győztes férfi pólócsapat, valamint az UVSE bajnoki dominanciáját tavaly megtörő női vízilabdások jövője sem.

A klubvezetés elsősorban a férfi labdarúgócsapatot és a női kézilabda-együttest igyekszik megóvni a legnagyobb visszaeséstől, ugyanakkor ezeknél a területeknél is elképzelhető 20–30 százalékos költségvetés-csökkentés.

Lapunk mindezzel kapcsolatban megkereste az FTC sajtóosztályát, cikkünket válasz esetén frissítjük.

