Vb-2026: Harry Kane szerint véget érhet az angolok hatvanéves sikertelensége

„Úgy vélem, ha ránézünk a kezdőcsapatunkra, és arra, hogy kik állhatnak be csereként, kijelenthetjük, hogy az esélyesek között vagyunk. Magasra tettük a mércét, és alig várjuk, hogy a világbajnokságon játsszunk, ami mindig különleges” – mondta a Bayern München 32 éves támadója, Harry Kane, aki a mostani szezonban klubjában ötven tétmérkőzésen ötvennyolcszor volt eredményes.

Kane arról is beszélt, hogy bár tíz évvel ezelőtt volt először gólkirály Angliában, az elmúlt egy évtizedben rengeteget fejlődött a játéka, és most érzi magát élete legjobb formájában. A rutinos támadónak három gólra lenne szüksége a tornán ahhoz, hogy megdöntse Gary Lineker angol vb-csúcsát, utóbbi karrierje során tízszer volt eredményes a legnagyobb futballtornán.

„Számomra ez külön motivációt jelent, csatárként minden meccsen úgy lépek pályára, hogy gólt szeretnék szerezni, de a legfontosabb, hogy a csapat nyerjen” – tette hozzá a támadó.

Thomas Tuchel szövetségi kapitány pénteken jelenti be huszonhat fős világbajnoki keretét, csapata a L-csoportban Horvátországgal, Ghánával és Panamával találkozik a csoportkörben. Az angol válogatott története során eddig egyszer, 1966-ban, hazájában világbajnokságot.

Az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban sorra kerülő, június 14-én kezdődő világbajnokság mérkőzéseit az M4 Sport élőben közvetíti.