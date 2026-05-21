Vb-2026: Harry Kane szerint véget érhet az angolok hatvanéves sikertelensége

2026.05.21. 11:44
Harry Kane megdöntené Gary Lineker angol vb-gólcsúcsát (Fotó: Getty Images)
Anglia labdarúgó-világbajnokság 2026 Harry Kane L-csoport
Harry Kane, az angol labdarúgó-válogatott csapatkapitánya szerint a jelenlegi gárda a legjobb, amelyben valaha játszott, és képesnek érzi a gárdát arra, hogy megszakítsa a hatvan éve tartó világbajnoki sikertelenséget.

„Úgy vélem, ha ránézünk a kezdőcsapatunkra, és arra, hogy kik állhatnak be csereként, kijelenthetjük, hogy az esélyesek között vagyunk. Magasra tettük a mércét, és alig várjuk, hogy a világbajnokságon játsszunk, ami mindig különleges” – mondta a Bayern München 32 éves támadója, Harry Kane, aki a mostani szezonban klubjában ötven tétmérkőzésen ötvennyolcszor volt eredményes.

Kane arról is beszélt, hogy bár tíz évvel ezelőtt volt először gólkirály Angliában, az elmúlt egy évtizedben rengeteget fejlődött a játéka, és most érzi magát élete legjobb formájában. A rutinos támadónak három gólra lenne szüksége a tornán ahhoz, hogy megdöntse Gary Lineker angol vb-csúcsát, utóbbi karrierje során tízszer volt eredményes a legnagyobb futballtornán.

„Számomra ez külön motivációt jelent, csatárként minden meccsen úgy lépek pályára, hogy gólt szeretnék szerezni, de a legfontosabb, hogy a csapat nyerjen” – tette hozzá a támadó.

Thomas Tuchel szövetségi kapitány pénteken jelenti be huszonhat fős világbajnoki keretét, csapata a L-csoportban Horvátországgal, Ghánával és Panamával találkozik a csoportkörben. Az angol válogatott története során eddig egyszer, 1966-ban, hazájában világbajnokságot.

Az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban sorra kerülő, június 14-én kezdődő világbajnokság mérkőzéseit az M4 Sport élőben közvetíti.

június 17., szerda, 22.00
Dallas, Dallas Stadion		Anglia–HorvátországX–X
június 18., csütörtök, 1.00
Toronto, Toronto Stadion		Ghána–PanamaX–X
június 23., kedd, 22.00
Boston, Boston Stadion		Anglia–GhánaX–X
június 24., szerda, 1.00
Toronto, Toronto Stadion		Panama–HorvátországX–X
június 27., szombat, 23.00
New York, New York/New Jersey Stadion		Panama–AngliaX–X
június 27., szombat, 23.00
Philadelphia, Philadelphia Stadion		Horvátország–GhánaX–X
