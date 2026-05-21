Tíz év után újra magyar győzelem a kerekesszékes ITF Touron

A magyar szövetség tájékoztatása szerint a többszörös országos bajnok Németh Roland az első fordulóban Farkas Attila ellen nyert, majd a második helyen kiemelt horvát Ante Kolundija búcsúztatásával jutott be a négy közé, ahol a negyedikként rangsorolt, ugyancsak horvát Anto Joskicot győzte le. A döntőben is horvát ellenfele volt, a harmadik kiemelt Sven Mareticet 7:6, 6:2-re verte meg, így a magyar riói paralimpikon emelhette magasba a győztesnek járó trófeát.

Csütörtökön (ma) már egy újabb ITF-verseny kezdődik Győrben, a W50-es kategóriájú tornán négy magyar lesz érdekelt.