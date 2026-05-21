Tour de France: Valter Attila bekerült a hivatalos matricás albumba

A rajongók körében óriási népszerűségnek örvendő album 2026-os kiadásába a 18 World Tour csapat bringásai mellett számos legendás kerékpáros, a 21 szakasz, valamint a női Tour nagyjából 50 várható résztvevője kapott matricát – a verseny után kiadásra kerülő frissítéssel együtt nagyjából 350 matricát lehet összegyűjteni. A Tour-album 2019 óta íródó történelmében most először pedig egy magyar versenyző fotója is szerepel az összegyűjthető darabok között, mégpedig az év elején a Bahrain Victorioushoz igazoló Valter Attila.

Az egyes csapatok 14 matricát kaptak: a logo és a csapatkép mellett a mez és a kerékpár külön is begyűjthető, valamint a csapat tíz kerékpárosa. Ebből könnyen kiszámolható, hogy az, hogy Valter bekerült az albumba még nem jelenti azt is, hogy ott lesz a július 4-i, barcelonai rajtnál, hiszen a francia kerékpáros körversenyen egy csapatot nyolc kerékpáros alkot. Erre egyébként éppen Valter a jó példa, merthogy vele nem először fordul elő, hogy bekerül egy Panini albumba. Tavaly ugyanis még a Visma versenyzőjeként benne volt a több év kihagyás után újra kiadott Giro-albumba, aztán a csapat végül nem vitte el az olasz körversenyre.