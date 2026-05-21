Nemzeti Sportrádió

Roland Garros: volt játékostárs irányítja Djokovics edzői stábját

2026.05.21. 10:21
Viktor Troicki és Novak Djokovics (Fotó: Getty Images)
Novak Djokovics Viktor Troicki Roland Garros
Egykori játékostársa, Viktor Troicki irányítja a jövőben a huszonnégyszeres Grand Slam-győztes teniszező, Novak Djokovics edzői stábját.

„Üdvözöllek barátom, csapattársam és most már edzőm... Viktor Troicki” – írta közösségi oldalán a szerbek volt világelső teniszcsillaga, Novak Djokovics, aki a vasárnap kezdődő francia nyílt bajnokságon, a Roland Garroson rekordot jelentő huszonötödik GS-elsőségére tör.

A két sportember partnersége hosszú időre nyúlik vissza: 2010-ben együtt segítették hazájuk csapatát az első Davis Kupa-diadalhoz, majd a Davis-kupa-kapitányi tisztséget 2021 óta betöltő Viktor Troicki tagja volt Djokovics stábjának a 2024-es párizsi olimpiai győzelem során.

Djokovics pénteken ünnepli a 39. születésnapját, Troicki elsődleges feladata pedig most az lesz, hogy a sérülésekkel tarkított elmúlt hónapok után megerősítse az önbizalmát. A játékosnak nem sok ideje volt salakpályán hangolódni az év második GS-tornájára, elsősorban arra koncentrált, hogy felépüljön a vállsérüléséből.

Djokovics hivatalosan egy éve vezetőedző nélkül volt, miután tavaly májusban befejezték a közös munkát a skót Andy Murray-vel.

 

 

