Zárt kapus lesz a Honvéd első hazai élvonalbeli meccse

Nem lehetnek jelen a Honvéd-szurkolók csapatuk első hazai NB I-es mérkőzésén a 2026–2027-es idényben. Az élvonalba frissen feljutott kispesti klubot a Vasas elleni másodosztályú rangadón történtek miatt büntették meg, mert szurkolóinak „megbotránkoztató és rasszista tartalmú” bekiabálásai voltak, illetve pirotechnikai eszközöket használtak. A Honvédnak pénzbüntetést is kell fizetnie, ráadásul a zárt kapus mérkőzés mellett a fegyelmi bizottság azt is elrendelte, hogy a korábbi felfüggesztett szektorbezárást végre kell hajtani.

A rangadó után a Vasas is bűnhődik, mert „szurkolói megbotránkoztató, diszkriminatív és rasszista tartalmú bekiabálásai, valamint pirotechnikai eszközök használata miatt” pénzbüntetést kell fizetnie, illetve szintén zárt kapus büntetést kapott, ugyanakkor a bizottság a büntetés végrehajtását hat hónapra felfüggeszti. Viszont határozat született arról, hogy a klubot érintő korábbi felfüggesztett szektorbezárást végre kell hajtani.