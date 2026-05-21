Megvan a Mohamed Szalah vezette egyiptomi vb-keret
A Liverpooltól távozó Mohamed Szalah csapatkapitányként vezeti az egyiptomi válogatottat. A 33 éves támadó 115 meccsen 67 gólt szerzett a nemzeti csapatban. Az egypitomiak támadósorában helyet kapott még a Manchester Cityt erősítő Omar Marmus és a Barcelona U19-es csapatában játszó, a válogatottban még pályára nem lépő Hamza Abdelkarim. Mellette Musztafa Ziko és Aktak Abdallah is újonc.
Kimaradt azonban kisebb meglepetésre a Nantes-nál légióskodó Mosztafa Mohamed. A keretben hat légiós kapott helyet, az egyiptomi bajnokság harmadik helyén záró Al-Ahli kilenc játékost ad, míg a bajnok Zamalek és a második Piramidz összesen hatot.
Hosszam Hasszan csapata a világbajnokság előtt Oroszországgal és Brazíliával játszik felkészülési mérkőzést. Az előbbi után a 27 fős keret 26-ra szűkül, várhatóan a négy kapus közül esik ki valaki. Egyiptom a világbajnokság G-csoportjában Belgiummal, Új-Zélanddal és Iránnal mérkőzik meg.
EGYIPTOM 27 FŐS KERETE A VILÁGBAJNOKSÁGRA
Kapusok: Mohamed El-Senavy (Al-Ahli), Musztafa Sobeir (Al-Ahli), El-Mahdi Szoliman (Zamalek), Mohamed Alaa (El-Guna)
Védők: Mohamed Hani (Al-Ahli), Tarek Alaa (ZED), Hamdi Fathi (Al-Vakra – Katar), Rami Rabia (Al-Ain – Egyesült Arab Emírségek), Jasszer Ibrahim (Al-Ahli), Hosszam Abdelmagid (Zamalek), Mohamed Abdelmonem (OGC Nice – Franciaország), Ahmed El-Fotuh (Zamalek), Karim Hafez (Piramidz)
Középpályások: Marvan Attija (Al-Ahli), Mohanad Lasin (Piramidz), „Donga” Nabil Emad (Al-Nadzsma – Szaúd Arábia), Mahmud Szaber (ZED), „Zizo” Ahmed Szajed (Al-Ahli), Emam Asur (Al-Ahli), Musztafa Ziko (Piramidz), „Trézéguet” Mahmud Hasszan (Al-Ahli), Ibrahim Adel (FC Nordsjaelland – Dánia), Haisszem Hasszan (Real Ovideo – Spanyolország)
Támadók: Omar Marmus (Manchester City – Anglia), Mohamed Szalah (Liverpool FC – Anglia), Aktaj Abdallah (ENPPI), Hamza Abdelkarim (FC Barcelona – Spanyolország)
Szövetségi kapitány: Huszam Haszan
|Június 15., hétfő, 21.00
Seattle, Seattle Stadion
|Belgium–Egyiptom
|Június 16., kedd, 3.00
Los Angeles, Los Angeles Stadion
|Irán–Új-Zéland
|Június 21., vasárnap, 21.00
Los Angeles, Los Angeles Stadion
|Belgium–Irán
|Június 22., hétfő, 3.00
Vancouver, BC Place
|Új-Zéland–Egyiptom
|Június 27., szombat, 5.00
Seattle, Seattle Stadion
|Egyiptom–Irán
|Június 27., szombat, 5.00
Vancouver, BC Place
|Új-Zéland–Belgium
A csoportbeosztás
A-csoport: Csehország, Dél-Afrika, Dél-Korea, Mexikó
B-csoport: Bosznia-Hercegovina, Kanada, Katar, Svájc
C-csoport: Brazília, Haiti, Marokkó, Skócia
D-csoport: Ausztrália, Egyesült Államok. Paraguay, Törökország
E-csoport: Curacao, Ecuador, Elefántcsontpart, Németország
F-csoport: Hollandia, Japán, Svédország, Tunézia
G-csoport: Belgium, Egyiptom, Irán, Új-Zéland
H-csoport: Spanyolország, Szaúd-Arábia, Uruguay, Zöld-foki-szigetek
I-csoport: Franciaország, Irak, Norvégia, Szenegál
J-csoport: Argentína, Algéria, Ausztria, Jordánia
K-csoport: Kolumbia, Kongói DK, Portugália, Üzbegisztán
L-csoport: Anglia, Ghána, Horvátország, Panama