Megvan a Mohamed Szalah vezette egyiptomi vb-keret

A Liverpooltól távozó Mohamed Szalah csapatkapitányként vezeti az egyiptomi válogatottat. A 33 éves támadó 115 meccsen 67 gólt szerzett a nemzeti csapatban. Az egypitomiak támadósorában helyet kapott még a Manchester Cityt erősítő Omar Marmus és a Barcelona U19-es csapatában játszó, a válogatottban még pályára nem lépő Hamza Abdelkarim. Mellette Musztafa Ziko és Aktak Abdallah is újonc.

Kimaradt azonban kisebb meglepetésre a Nantes-nál légióskodó Mosztafa Mohamed. A keretben hat légiós kapott helyet, az egyiptomi bajnokság harmadik helyén záró Al-Ahli kilenc játékost ad, míg a bajnok Zamalek és a második Piramidz összesen hatot.

Hosszam Hasszan csapata a világbajnokság előtt Oroszországgal és Brazíliával játszik felkészülési mérkőzést. Az előbbi után a 27 fős keret 26-ra szűkül, várhatóan a négy kapus közül esik ki valaki. Egyiptom a világbajnokság G-csoportjában Belgiummal, Új-Zélanddal és Iránnal mérkőzik meg.

EGYIPTOM 27 FŐS KERETE A VILÁGBAJNOKSÁGRA

Kapusok: Mohamed El-Senavy (Al-Ahli), Musztafa Sobeir (Al-Ahli), El-Mahdi Szoliman (Zamalek), Mohamed Alaa (El-Guna)

Védők: Mohamed Hani (Al-Ahli), Tarek Alaa (ZED), Hamdi Fathi (Al-Vakra – Katar), Rami Rabia (Al-Ain – Egyesült Arab Emírségek), Jasszer Ibrahim (Al-Ahli), Hosszam Abdelmagid (Zamalek), Mohamed Abdelmonem (OGC Nice – Franciaország), Ahmed El-Fotuh (Zamalek), Karim Hafez (Piramidz)

Középpályások: Marvan Attija (Al-Ahli), Mohanad Lasin (Piramidz), „Donga” Nabil Emad (Al-Nadzsma – Szaúd Arábia), Mahmud Szaber (ZED), „Zizo” Ahmed Szajed (Al-Ahli), Emam Asur (Al-Ahli), Musztafa Ziko (Piramidz), „Trézéguet” Mahmud Hasszan (Al-Ahli), Ibrahim Adel (FC Nordsjaelland – Dánia), Haisszem Hasszan (Real Ovideo – Spanyolország)

Támadók: Omar Marmus (Manchester City – Anglia), Mohamed Szalah (Liverpool FC – Anglia), Aktaj Abdallah (ENPPI), Hamza Abdelkarim (FC Barcelona – Spanyolország)

Szövetségi kapitány: Huszam Haszan

