Darts: újabb játékos nyerte meg első PDC-tornáját; megszületett az idei legrosszabb körátlag

2026.05.21. 10:19
Immár Luke Woodhouse is PDC-tornagyőztes (Fotó: Getty Images, archív)
Beau Greaves, Kevin Doets és Andrew Gilding után Luke Woodhouse negyedikként szerezte meg első PDC pontszerző tornagyőzelmét 2026-ban. Az angol a Players Championship-sorozat e heti leicesteri állomásán diadalmaskodott.

A héten két Players Championship-versenyt rendeztek Leicesterben, az elsőt Luke Humphries nyerte meg (a döntőben Jermaine Wattimenát felülmúlva), míg a másodikon Woodhouse az első PDC-tornagyőzelmét egy héttel korábban arató Andrew Gildinget verte meg a döntőben.

Az első versenyhez kapcsolódik egy különleges statisztika is, Pero Ljubic az idei legalacsonyabb PDC-körátlagot dobta a Ryan Searle elleni mérkőzésén. A korábban Michael van Gerwen által kocsmatölteléknek gúnyolt Ljubic 57.78-as átlagot dobott úgy, hogy egyetlen kísérlete sem volt a duplára. Searle 107-es átlaggal nyert 6–0-ra, a különbség 50 pont volt kettejük között!

A PDC-nek két fontos eseménye lesz még a héten, csütörtök este Sheffieldben zárul a Premiert League alapszakasza. Sok kérdés nem maradt, hiszen már eldőlt, hogy Luke Littler, Jonny Clayton, Gerwyn Price és Luke Humphries lesz ott a jövő heti londoni négyes döntőben.

Péntektől a németországi Riesában rendezik meg a European Tour hetedik állomását, és a mezőnyben ott lesz Jehirszki György is. 

A versenyen több visszalépés is történt, Littler, Clayton, Gary Anderson és Nathan Aspinall is kihagyja a németországi viadalt.

A PDC EUROPEAN TOUR 2026-OS ÁLLOMÁSAI
Február 20–22.: Poland Darts Open, Krakkó (Lengyelország). Döntő: Littler–Van Veen 8–4
Március 13–15.: European Darts Trophy, Göttingen (Németország). Döntő: Nijman–Price 8–3
Március 20–22.: Belgian Darts Open, Wieze (Belgium). Döntő: Humphries–Clayton 8–6
Április 4–6.: German Darts Grand Prix, München (Németország). Döntő: Aspinall–Noppert 8–6
Április 17–19.: European Darts Grand Prix, Sindelfingen (Németország). Döntő: Price–Smith 8–6 
Május 8–10.: Austrian Darts Open, Graz (Ausztria). Döntő: Rock–Doets 8–6
Május 22–24.: International Darts Open, Riesa (Németország)
Május 29–31.: Baltic Sea Darts Open, Kiel (Németország)
Június 19–21.: Slovak Darts Open, Pozsony (Szlovákia)
Július 10–12.: European Darts Open, Leverkusen (Németország)
Augusztus 28–30.: HUNGARIAN DARTS TROPHY, BUDAPEST
Szeptember 4–6.: Czech Darts Open, Prága (Csehország)
Szeptember 11–13.: Flanders Darts Trophy, Antwerpen (Belgium)
Október 9–11.: Swiss Darts Trophy, Bázel (Svájc)
Október 16–18.: Dutch Darts Championship, Maastricht (Hollandia)

Október 22–25.: Európa-bajnokság, Dortmund (Németország)

 

