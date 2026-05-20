Socca Eb: legyőztük a dánokat Tiranában

Érdekes műfaj a socca, mert a szabályok szerint profi szerződéssel rendelkező labdarúgók nem szerepelhetnek a nagy tornákon, így viadalról viadalra változnak az erőviszonyok a mezőnyben. Persze az évek során kialakult egy stabil mag, amelyhez mérhetik magukat a résztvevők, a magyar válogatott tagjai közül is sokan évek óta ott vannak ezeken az eseményeken.

A mieink a Tiranában zajló Európa-bajnokság első napján viszont egy olyan együttessel találkoztak, amely még soha nem szerepelt ilyen volumenű tornán, Dánia rendkívül fiatal, ám annál lelkesebb csapattal érkezett. A magyar válogatott – Szacskó (kapus), Szpirulisz, Bartucz, Szabó M., Fekete, Dutkai. Csere: Petrics, Éles, Besnyő, Tolnay, Viscsák, Filkor, Irimiás – az első félidőben többet birtokolta a labdát, de a dánok kontráiban is volt veszély. A 17. percben Szabó Marcell lövésébe tette bele a lábát a kapu előtt Irimiás Gergő, ezzel vezettünk a félidőben. A második játékrészben sem változott sokat a játék képe, Szacskó Lászlónak egy ízben lábbal kellett nagyot védenie, míg Irimiás a hajrában a felső lécet találta telibe két szép csel után, ám az eredmény nem változott.

A győzelem nagyon fontos volt a továbbjutás szempontjából, hiszen a kvartettek első két helyezettje mellett a hét csoport két legjobb harmadik helyezettje lép tovább a legjobb tizenhat közé, s az biztos, hogy Szerbia és Románia ellen nehezebb találkozó vár ránk.

SOCCA EB, TIRANA

C-csoport. 1. forduló. Magyarország–Dánia 1–0 (1–0).

G.: Irimiás (17. p.).