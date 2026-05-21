A Ludogorec adta az egyik gólkirályt – az El-idény számokban

I. SZ., MTII. SZ., MTI
2026.05.21. 09:22
Petar Sztanics hét góljával az El-idény társgólkirálya lett (Fotó: AFP)
Roma Ludogorec Európa-liga statisztikák
Szerdán este az Aston Villa sikerével zárult a labdarúgó Európa-liga 2025–2026-os idénye. A kontinentális szövetség hivatalos honlapja néhány érdekes számadattal foglalta össze az idényt.

1 - A holland Go Ahead Eagles története során először szerepelt egy európai kupasorozat főtábláján, a ligaszakasz második fordulójában pedig megszerezte első győzelmét is a görög Panathinaikosz vendégeként.

2 - Az ötödik játéknapon két korábbi BEK-döntő „visszavágóját” rendezték, a Nottingham Forest a Malmővel (1979), a Celtic a Feyenoorddal (1970) csapott össze.

3 - A cseh Viktoria Plzen volt a ligaszakasz egyetlen veretlen csapata, három győzelme volt öt döntetlen mellett, és mindössze három gólt kapott. Unai Emery, a végső győztes Aston Villa trénere lett az első szakvezető, aki három különböző csapattal is elhódította a második számú európai kupát.

4 - Négy mesterhármas is született a sorozatban – az előző kiírásban egy sem –, Anassz Zaruri (Panathinaikosz), Petar Sztanics (Ludogorec), Corentin Tolisso (Lyon) és Talisca (Fenerbahce) triplázott.

7 - Hét gólt szereztek a kiírás legjobbjai: Igor Jesus (Brentford) és Petar Sztanics (Ludogorec) végzett az élen.

9 - A győztes Aston Villa a 15 mérkőzéséből 9-et hozott le kapott gól nélkül.

19 - Gabriel Veiga, az FC Porto játékosa 19 másodperc után talált be a Nice ellen, ez volt a szezon leggyorsabb gólja.

23 - Huszonhárom nemzet csapatai – köztük a nyolcaddöntőig jutó Ferencváros – szerepeltek az idényben, az egyenes kieséses szakaszban pedig tizenhét.

31 - Az Aston Villa szerezte a legtöbb gólt a kiírásban, egyedül a Nottingham Forest elleni elődöntő első felvonásán nem tudott a kapuba találni. A birminghami együttes a második számú európai trófea 31. különböző tulajdonosa lett, egyben a hatodik angol.

42 - A brazil Dante, a Nice védője 42 évesen és 96 naposan a sorozat történetének legidősebb pályára lépő mezőnyjátékosa lett.

87 - Jamaldeen Jimoh-Aloba, az Aston Villa fiatal játékosa a Salzburg elleni meccsen debütált a nemzetközi porondon és a 87. percben győztes gólt szerzett.

100 - Az AS Roma lett ebben az évszázadban az első csapat, amely 100 győzelmet ünnepelhetett a sorozatban, az olaszok az ötödik játéknapon a Midtjylland felett aratott sikerrel jubiláltak.

512 - A sorozatban 512 gól esett, ez 2.71-es meccsátlagot jelent, azaz minden 33. percben született egy találat.

 

