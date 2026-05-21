Révész Attila: Benn maradunk jövőre is

ZOMBORI ANDRÁS
2026.05.21. 11:23
Révész Attilában nincs elégedetlenség (Fotó: Czinege Melinda)
NB I labdarúgó NB I Kisvárda Révész Attila
Arra is volt esélye a Kisvárda Master Goodnak, hogy a felsőházban végezzen, és bár ez nem sikerült, újoncként egy pillanatig sem kellett a kieséstől tartania. A csapatot az élvonalban tartó Révész Attila biztos benne, a következő idényük is hasonlóan alakul, egy héten belül pedig az is kiderülhet, ki irányít vezetőedzőként.

– Újoncként egy pillanatig sem volt kiesési gondja a Kisvárda Master Goodnak. Ez jelentős elismerés, noha gyanítjuk, nem teljesen elégedett a klub hetedik NB I-es idényével.
– Pedig nincs elégedetlenség bennem annak ellenére sem, hogy a hajrá nem sikerült jól, amit persze nem lehet a véletlen számlájára írni… – válaszolta Révész Attila, a várdaiak vezetőedzője, sportigazgatója. – Amikor menet közben úgy álltunk, hogy elérhetjük a Konferencialiga-szereplést érő pozíciót, megbeszéltük, nem lennénk rá alkalmasak – ez megtörte a csapatot és engem is. Viszont nem lehetett figyelmen kívül hagyni, hogy ha a nyáron nemzetközi meccseket kell játszani, meg kellett volna tartani olyan labdarúgót is, aki már nem szerepelt a terveinkben. Kicsit elkényelmesedett a csapat, indokolt volt a frissítés.

– Amikor a 25. fordulóban egy-nullára legyőzték a Puskás Akadémiát, a negyedik helyen állt a Kisvárda, ám az utolsó nyolc fordulóban csak két pontot szerzett. Ennél azért többet remélt, nem?
– Nem gondolkodtam pontszámban. Edzői fejjel nem azt a döntést hoztam volna meg, amit meghoztam, de nekem az is fontos volt, hogy a klub stabilitása meglegyen. Lehetett látni, pontszámban nincs akkora különbség, hogy ne végezhetnénk nemzetközi szereplést érő helyen, ám ehhez nem éreztem reálisnak a tudásunkat. Az idény hajrájában megkapták a lehetőséget azok is, akik korábban kevesebbet játszottak, én pedig választ kaptam arra, kikkel érdemes számolni a következő bajnoki esztendőben.

– Hová helyezné a 2025–2026-os idényt a klub történetében?
– Biztosan akad, aki negatívan nyilatkozik róla, nekem más a véleményem. Amikor először feljutottunk az élvonalba, négy mérkőzés után nemhogy pontunk és szerzett gólunk, szögletünk sem volt: ha ebből indulunk ki, csodálatos év van mögöttünk. Sokat számított, hogy nem változtattunk sokat a feljutó csapaton – korábban előfordult, hogy tizennégy új labdarúgó érkezett –, biztos vagyok benne, az ellenkező utat bejáró Kazincbarcika ennek lett az áldozata. Egyébként a barcikai klubbal kooperációs megállapodást kötünk, a nagy örömünkre NB III-as bajnokságot nyerő együttesünkből heten az NB II-es csapathoz kerülnek, hogy aztán egy év elteltével hozzánk visszatérve a csapat gerincét alkossák.

– Egy pillanat erejéig térjünk vissza az idény elejére: Gerliczki Máté irányításával négy bajnokin hét pontot szereztek, mégis megköszönte a fiatal szakember munkáját. Most is így tenne?
– Jó döntés született akkor. Máté ragyogóan megoldotta a felkészülést, az indulás is jónak volt mondható, ugyanakkor egészen más volt a taktikai elképzelése, mint ami illik a csapathoz. Nem akartam új edzőt hozni, hiszen megmaradt volna a kockázat, nem lett volna idő a kísérletezgetésre, abban pedig egészen biztos voltam, hogy benn tartom a csapatot. Arról nem is beszélve, hogy ez gazdaságilag sem volt rossz döntés, hiszen ezért nem vettem fel fizetést.

– Már a tavaszi szezon rajtja előtt is volt rá esély, hogy a rengeteg egyéb teendője miatt új vezetőedzőt hoz a klubhoz, és mostanában is beszélt arról, hogy a következő idényben új szakember kezébe kerülhet az irányítás. Hogy áll a tárgyalásokkal? Magyar vagy külföldi edzőben gondolkodik?
– Ötven százalék esélye van az egyiknek, másiknak is. Három külföldi trénerrel tárgyaltam, egyikük már több napot eltöltött nálunk, a másik kettő nevesebb szakembernek számít. Többen is bejelentkeztek hozzánk, vannak magyar jelöltek is, méghozzá három, egy héten belül kiderül, kit választok. Egy biztos: az irányvonal megmarad, azon nem változtatunk.

– Van elképzelése arról, milyen lehet a Kisvárda következő idénye?
– Hogy benn maradunk az első osztályban, abban biztos vagyok. Az ETO elleni mérkőzésünk is megmutatta, mire vagyunk képesek, ha az alapcsapatunkkal állunk fel, de az is igaz,  a cserék már nem tudnak azon a szinten játszani. Tény, a keretet frissíteni kell, lesznek változások, méghozzá mindegyik csapatrészben, két külföldi játékos érkezését hamarosan be is jelentjük. Biztosan lesznek klubok, amelyek tudnak erősíteni, szeretnénk mi is, de fontos, hogy gazdaságilag racionális döntést hozzunk.

   
AZ NB I VÉGEREDMÉNYE

M

Gy

D

V

L–K  

Gk

P

  1. ETO FC

33

20

9

4

65–30

+35

69

  2. Ferencvárosi TC

33

21

5

7

67–31

+36

68

  3. Paksi FC

33

15

8

10

63–46

+17

53

  4. Debreceni VSC

33

14

11

8

51–41

+10

53

  5. Zalaegerszegi TE

33

13

9

11

49–43

+6

48

  6. Puskás Akadémia

33

13

7

13

43–43

0

46

  7. Újpest FC

33

11

7

15

48–57

–9

40

  8. Kisvárda

33

11

7

15

36–49

–13

40

  9. Nyíregyháza 

33

10

10

13

47–57

–10

40

10. MTK Budapest

33

9

11

13

55–62

–7

38

11. Diósgyőri VTK

33

6

10

17

39–65

–26

28

12. Kazincbarcika

33

6

4

23

31–70

–39

22

A bajnok ETO indulhat a Bajnokok Ligája-selejtezőben, az ezüstérmes FTC kupagyőztesként az Európa-ligában lesz érdekelt, míg a bronzérmes Paks és a negyedik helyezett DVSC a Konferencialigában szerepel majd. A DVTK és a Kazincbarcika kiesett az NB II-be.

 

 

