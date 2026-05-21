Hét Bayern München-játékos, köztük Manuel Neuer is bekerült a németek világbajnoki keretébe

Ez lesz a németek 21. világbajnoksága, amivel csúcstartók Európában, a torna mezőnyét tekintve is csak a brazilok (23) állnak előttük. Korábban sajtóhírekben már megírtuk, hogy a németek első számú kapusa Manuel Neuer lesz, aki a 2024-es Eb után lemondta a válogatottságot. A hír igaznak bizonyult, Neuer bekerült Julian Nagelsmann 26 fős keretébe, mellette Alexander Nübel és az elmúlt két évben kezdő Oliver Baumann kapott helyet a kapusok közül. Elutazik Jonas Urbig is a csapattal, azonban ő csak az edzéseken vesz részt.

A németek csütörtök délelőttől kezdve kezdték el egyesével közzétenni a keretbe bekerülő játékosok névsorát. Elsőként természetesen a csapatkapitány Joshua Kimmich nevét leplezték le, majd a hétvégén a Német Kupában Kimmich ellen pályára lépő Deniz Undav következett, akinek minden sorozatot figyelembe véve 25 gólja van az idényben. Az első légiós Kai Havertz volt, aki bajnoki címet ünnepelhetett az Arsenallal. Később sem Jamal Musiala, sem Nico Schlotterbeck bekerülése nem volt meglepetés. Ellenben az volt az eddig négyszeres válogatott Jamie Leweling és a kilencszeres válogatott Nadiem Amiri is, és meghívót kapott a 18 éves, kétszeres válogatott Lennart Karl. Különleges lesz az amerikai világbajnokság Nathaniel Brownnak, kinek apja az Egyesült Államokból származik.

Az Eb-keretből kimaradó Aleksandar Pavlovic ezúttal már alapköve Nagelsmann csapatának, amelybe összesen hét játékost ad a német bajnok Bayern München, míg hét légiós tagja a 26 fős keretnek.

A németek az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban sorra kerülő tornán az újonc Curacao mellett Elefántcsontpart és Ecuador csapatával találkoznak.

NÉMETORSZÁG KERETE A LABDARÚGÓ-VILÁGBAJNOKSÁGRA

Kapusok: Alexander Nübel (VfB Stuttgart), Oliver Baumann (Hoffenheim), Manuel Neuer (Bayern München)

Védők: Antonio Rüdiger (Real Madrid – Spanyolország), David Raum (RB Leipzig), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayern München), Joshua Kimmich (Bayern München), Malick Thiaw (Newcastle United – Anglia), Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Pascal Gross (Brighton & Hove Albion – Anglia), Waldemar Anton (Borussia Dortmund)

Középpályások: Aleksandar Pavlovic (Bayern München), Angelo Stiller (VfB Stuttgart), Jamal Musiala (Bayern München), Jamie Leweling (VfB Stuttgart), Leon Goretzka (Bayern München), Nadiem Amiri (Mainz)

Támadók: Deniz Undav (VfB Stuttgart), Florian Wirtz (Liverpool FC – Anglia), Kai Havertz (Arsenal – Anglia), Lennart Karl (Bayern München), Leroy Sané (Galatasaray – Törökország), Maximilian Beier (Borussia Dortmund), Nick Woltemade (Newcastle United – Anglia)

Szövetségi kapitány: Julain Nagelsmann